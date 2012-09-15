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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Сельта
Валенсия - Сельта: обзор матча 15 сентября 2012
Валенсия
15.09.2012, суббота, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
4'
С. Фегули
50'
А. Сиссоко
16'
М. Крон-Дели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Сельта
Замена
Р. Кошта
️️️️
Р. Сольдадо
90'
+2
Желтая карточка
А. Рами
87'
Желтая карточка
А. Барраган
86'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
Х. Виера
77'
72'
Замена
М. Бермехо
️️️️
Я. Аспас
72'
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
А. Фернандес
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Жонас
66'
62'
Замена
Э. Де Лукас
️️️️
Н. Инса
58'
Желтая карточка
Г. Кабрал
ГОЛ! 2:1!
А. Сиссоко
Пас отдал
Т. Коста
50'
34'
Желтая карточка
Н. Инса
Желтая карточка
Д. Парехо
29'
16'
ГОЛ! 1:1!
М. Крон-Дели
ГОЛ! 1:0!
С. Фегули
Пас отдал
Х. Виера
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ОП
10
Даниэль Парехо
ОП
17
Жонас
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Сельта
13
Хави Варас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
30
Начо Инса
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Порту
ПВ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
22
Энрике Де Лукас
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
4-3-1-1-1
25
Алвес
26
Сиссоко
4
Руис
23
Рами
19
Барраган
8
Фегули
8
Коста
10
Парехо
17
Жонас
10
Виера
9
Сольдадо
4-1-4-1
13
Варас
22
Мальо
5
Туньез
3
Лаго
22
Кабрал
4
Оубинья
14
Лопес
7
Крон-Дели
17
Фернандес
30
Инса
10
Аспас
9
Сольдадо
20
Кошта
20
Кошта
9
Сольдадо
10
Виера
27
Перейра
27
Перейра
10
Виера
17
Жонас
16
Вальдес
16
Вальдес
17
Жонас
30
Инса
22
Де Лукас
22
Де Лукас
30
Инса
10
Аспас
9
Бермехо
9
Бермехо
10
Аспас
17
Фернандес
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
17
Фернандес
Остались в запасе
Валенсия
Сельта
10
Порту
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
10
Порту
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
Остались в запасе
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Валенсия - Сельта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Месталья
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