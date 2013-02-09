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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Валенсия
Сельта - Валенсия: обзор матча 09 февраля 2013
Сельта
09.02.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
90+3'
Н. Вальдес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Валенсия
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Н. Вальдес
Пас отдал
Ж. Перейра
88'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Жонас
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
Я. Аспас
85'
Замена
Д. Праньич
️️️️
А. Лопес
82'
77'
Желтая карточка
С. Фегули
72'
Желтая карточка
А. Барраган
61'
Замена
Д. Парехо
️️️️
Д. Альбельда
Желтая карточка
Я. Аспас
58'
Желтая карточка
Б. Оубинья
58'
Замена
М. Бермехо
️️️️
А. Фернандес
51'
38'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
А. Сиссоко
30'
Желтая карточка
Д. Альбельда
16'
Желтая карточка
Р. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
30
Начо Инса
ЦП
10
Тони
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Варас
17
Кастро
15
Демидов
5
Туньез
16
Бельвис
4
Оубинья
14
Лопес
7
Крон-Дели
17
Фернандес
14
Орельяна
10
Аспас
4-1-3-2
13
Гуаита
19
Барраган
20
Кошта
23
Рами
26
Сиссоко
8
Фегули
11
Банега
6
Альбельда
8
Коста
9
Сольдадо
17
Жонас
14
Лопес
32
Праньич
32
Праньич
14
Лопес
10
Аспас
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
10
Аспас
17
Фернандес
9
Бермехо
9
Бермехо
17
Фернандес
26
Сиссоко
27
Перейра
27
Перейра
26
Сиссоко
6
Альбельда
10
Парехо
10
Парехо
6
Альбельда
17
Жонас
16
Вальдес
16
Вальдес
17
Жонас
Остались в запасе
Сельта
Валенсия
30
Начо Инса
ЦП
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
Главный тренер
Пако Эррера
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
30
Начо Инса
ЦП
10
Тони
ЦФ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Пако Эррера
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Сельта - Валенсия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Балаидос
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