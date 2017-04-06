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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Сельта
Валенсия - Сельта: обзор матча 06 апреля 2017
Валенсия
06.04.2017, четверг, 22:30
Испания. Примера, 30 тур
3 : 2
Завершен
Сельта
38'
Д. Парехо
67'
М. Эль-Хаддади
86'
К. Солер
16'
Г. Кабрал
80'
Я. Аспас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Сельта
Замена
А. Медран
️️️️
Ф. Орельяна
87'
ГОЛ! 3:2!
К. Солер
Пас отдал
Э. Перес
86'
80'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Я. Аспас
74'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
К. Бове
74'
Замена
Д. Росси
️️️️
Д. Васс
Замена
С. Мина
️️️️
С. Дзадза
71'
ГОЛ! 2:1!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
А. Латорре
67'
66'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Т. Бонгонда
Замена
А. Латорре
️️️️
Г. Сикейра
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Парехо
Пас отдал
Ж. Канселу
38'
30'
Желтая карточка
Т. Бонгонда
Желтая карточка
Ф. Орельяна
22'
16'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кабрал
Пас отдал
Д. Васс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
33
Энцо Перес
ПП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
22
Неманья Радойя
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Клаудио Бове
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-3-1-2
25
Алвес
6
Сикейра
24
Гарай
5
Мангала
2
Канселу
10
Парехо
18
Солер
33
Перес
14
Орельяна
11
Дзадза
16
Эль-Хаддади
4-3-1-2
1
Альварес
14
Ронкалья
22
Мальо
22
Кабрал
17
Кастро
22
Радойя
19
Эрнандес
10
Васс
10
Бонгонда
10
Аспас
12
Бове
6
Сикейра
3
Латорре
3
Латорре
6
Сикейра
14
Орельяна
10
Медран
10
Медран
14
Орельяна
11
Дзадза
77
Мина
77
Мина
11
Дзадза
10
Бонгонда
19
Санчес
19
Санчес
10
Бонгонда
12
Бове
17
Юлсагер
17
Юлсагер
12
Бове
10
Васс
25
Росси
25
Росси
10
Васс
Остались в запасе
Валенсия
Сельта
11
Закария Баккали
ЛВ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Валенсия - Сельта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Месталья
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