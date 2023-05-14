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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Валенсия
Сельта - Валенсия: обзор матча 14 мая 2023
Сельта
14.05.2023, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
60'
Х. Сеферович
8'
Д. Клюйверт
88'
А. Мари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Валенсия
90'
+3
Вторая желтая
Г. Паулиста
90'
Желтая карточка
А. Алмейда
Замена
В. Сведберг
️️️️
Г. Вейга
89'
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Мари
Пас отдал
Д. Фулкье
Желтая карточка
Р. Тапиа
87'
79'
Замена
А. Мари
️️️️
Х. Гуэрра
79'
Замена
У. Дуро
️️️️
Д. Клюйверт
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Х. Сеферович
78'
75'
Желтая карточка
Г. Паулиста
72'
Желтая карточка
И. Мориба
69'
Замена
И. Мориба
️️️️
Н. Гонсалес
61'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Д. Лопес
61'
Замена
А. Латорре
️️️️
С. Лино
ГОЛ! 1:1!
Х. Сеферович
Пас отдал
Ф. Бельтран
60'
Замена
О. Родригес
️️️️
Л. де ла Торре
55'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
Я. Аспас
55'
Желтая карточка
Г. Вейга
41'
Желтая карточка
Л. де ла Торре
27'
19'
Желтая карточка
М. Дьякаби
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Д. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
8
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Сельта
1
Коке Каррильо
ВР
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
14
Альберто Мари
ЦФ
2-1-3-1-3
25
Вильяр
14
Нуньес
22
Мальо
13
Тапиа
8
Бельтран
10
Вейга
17
де ла Торре
23
Перес
9
Сеферович
10
Аспас
10
Серви
4-3-2-1
25
Мамардашвили
20
Фулкье
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Гайя
8
Алмейда
8
Гуэрра
6
Гонсалес
16
Лино
19
Клюйверт
16
Лопес
10
Вейга
19
Сведберг
19
Сведберг
10
Вейга
17
де ла Торре
14
Родригес
14
Родригес
17
де ла Торре
10
Аспас
22
Ларсен
22
Ларсен
10
Аспас
9
Сеферович
9
Пасьенса
9
Пасьенса
9
Сеферович
16
Лино
3
Латорре
3
Латорре
16
Лино
6
Гонсалес
6
Мориба
6
Мориба
6
Гонсалес
16
Лопес
80
Муса
80
Муса
16
Лопес
19
Клюйверт
9
Дуро
9
Дуро
19
Клюйверт
8
Гуэрра
14
Мари
14
Мари
8
Гуэрра
Остались в запасе
Сельта
Валенсия
1
Коке Каррильо
ВР
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
23
Аугусто Солари
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
1
Коке Каррильо
ВР
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
23
Аугусто Солари
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Сельта - Валенсия
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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