Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Валенсия
Сельта - Валенсия: обзор матча 19 января 2019
Сельта
19.01.2019, суббота, 22:45
Испания. Примера, 20 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
40'
Н. Араужо
71'
Ф. Торрес
84'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Валенсия
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
90'
+2
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
С. Лоботка
89'
84'
ГОЛ! 1:2!
Родриго
Пас отдал
К. Гамейро
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
П. Систо
82'
80'
Желтая карточка
Ф. Торрес
79'
Замена
Д. Васс
️️️️
Ф. Коклен
Желтая карточка
У. Мальо
76'
71'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
Замена
Э. Мор
️️️️
С. Буфал
71'
61'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Солер
61'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Черышев
Желтая карточка
Б. Мендес
58'
42'
Желтая карточка
Г. Паулиста
42'
Желтая карточка
К. Солер
ГОЛ! 1:0!
Н. Араужо
Пас отдал
Б. Мендес
40'
Желтая карточка
Х. Санчес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-3-2-1
36
Бланко
17
Юнка
22
Мальо
14
Араужо
14
Ронкалья
19
Санчес
68
Лоботка
77
Систо
17
Буфал
10
Мендес
9
Гомес
4-1-2-1-2
33
Нето
12
Пиччини
24
Гарай
3
Паулиста
14
Гайя
13
Коклен
10
Парехо
18
Солер
90
Черышев
77
Мина
19
Родриго
17
Буфал
7
Мор
7
Мор
17
Буфал
68
Лоботка
8
Бельтран
8
Бельтран
68
Лоботка
77
Систо
17
Юлсагер
17
Юлсагер
77
Систо
90
Черышев
9
Торрес
9
Торрес
90
Черышев
13
Коклен
10
Васс
10
Васс
13
Коклен
18
Солер
9
Гамейро
9
Гамейро
18
Солер
Остались в запасе
Сельта
Валенсия
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Сельта - Валенсия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Сельта
Валенсия
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+