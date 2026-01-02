Введите ваш ник на сайте
«Сассуоло» – «Парма»: прогноз и ставки на матч 3 января 2025 с коэффициентом 1.73

02 января 2026 9:17
Сассуоло - Парма
03 янв. 2026, суббота 17:00 | Италия. Серия А, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.73
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

3 января в рамках 18 тура чемпионата Италии «Сассуоло» примет «Парму». Команды располагаются в нижней половине таблицы, но при этом решают разные задачи: хозяева стремятся закрепиться в середине, а гости борются за сохранение комфортного отрыва от зоны вылета. Очная встреча выглядит принципиальной, так как обе стороны испытывают трудности со стабильностью и регулярно теряют очки.

«Сассуоло»

Команда подходит к матчу без побед в трех турах Серии А подряд. Ничья с «Болоньей» (1:1) лишь частично сняла напряжение, но оборона по-прежнему остается уязвимой: «Сассуоло» пропускает уже в шести матчах кряду. При этом атакующий потенциал сохраняется, даже несмотря на нестабильную форму лидеров. В домашних встречах команда чаще старается играть первым номером, но проблемы при позиционной защите регулярно приводят к потерям очков.

«Парма»

Гости выиграли у «Фиорентины» (1:0) и немного улучшили турнирное положение, однако их атакующая статистика остается одной из слабейших в лиге. В последних пяти матчах «Парма» забила всего три мяча, делая акцент на плотную оборону и прагматичный футбол. Выездные игры против «Сассуоло» традиционно складываются для команды неплохо, что добавляет уверенности перед этим матчем.

Факты о командах

«Сассуоло»

  • Не побеждает в 3 последних матчах Серии А
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В среднем 1.20 забито и 1.40 пропущено за последние 5 игр

«Парма»

  • Не проигрывает в 5 из 6 последних гостевых матчей против «Сассуоло»
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру за последние 5 матчей
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Личные встречи
27% (3)
27% (3)
45% (5)
14
Забитых мячей
13
1.27
В среднем за матч
1.18
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1 : 1
03.01.2026
Парма
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1 : 3
16.05.2021
Сассуоло
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1 : 1
17.01.2021
Парма
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
0 : 1
16.02.2020
Парма
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
1 : 0
25.09.2019
Сассуоло
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
0 : 0
14.04.2019
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
2 : 1
25.11.2018
Сассуоло
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4 : 1
15.03.2015
Парма
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
1 : 3
25.10.2014
Сассуоло
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
0 : 1
02.03.2014
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
3 : 1
06.10.2013
Сассуоло
Показать все

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Парма»

Ожидать открытого футбола здесь сложно. «Сассуоло» испытывает трудности с реализацией и надежностью обороны, а «Парма» предпочитает осторожный стиль с минимальным риском. Статистика личных встреч и текущая форма команд указывают на вязкий матч с небольшим количеством моментов. Вероятен сценарий с упором на борьбу в центре поля и минимальным счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.73
  • Парма с форой (+0.5) – коэффициент 1.65

1.73
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Парма Сассуоло
  • Читайте нас: 