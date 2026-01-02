3 января в рамках 18 тура чемпионата Италии «Сассуоло» примет «Парму». Команды располагаются в нижней половине таблицы, но при этом решают разные задачи: хозяева стремятся закрепиться в середине, а гости борются за сохранение комфортного отрыва от зоны вылета. Очная встреча выглядит принципиальной, так как обе стороны испытывают трудности со стабильностью и регулярно теряют очки.

«Сассуоло»

Команда подходит к матчу без побед в трех турах Серии А подряд. Ничья с «Болоньей» (1:1) лишь частично сняла напряжение, но оборона по-прежнему остается уязвимой: «Сассуоло» пропускает уже в шести матчах кряду. При этом атакующий потенциал сохраняется, даже несмотря на нестабильную форму лидеров. В домашних встречах команда чаще старается играть первым номером, но проблемы при позиционной защите регулярно приводят к потерям очков.

«Парма»

Гости выиграли у «Фиорентины» (1:0) и немного улучшили турнирное положение, однако их атакующая статистика остается одной из слабейших в лиге. В последних пяти матчах «Парма» забила всего три мяча, делая акцент на плотную оборону и прагматичный футбол. Выездные игры против «Сассуоло» традиционно складываются для команды неплохо, что добавляет уверенности перед этим матчем.

Факты о командах

«Сассуоло»

Не побеждает в 3 последних матчах Серии А

Пропускает в 6 матчах подряд

В среднем 1.20 забито и 1.40 пропущено за последние 5 игр

«Парма»

Не проигрывает в 5 из 6 последних гостевых матчей против «Сассуоло»

Забивает в среднем 0.60 гола за игру за последние 5 матчей

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Парма»

Ожидать открытого футбола здесь сложно. «Сассуоло» испытывает трудности с реализацией и надежностью обороны, а «Парма» предпочитает осторожный стиль с минимальным риском. Статистика личных встреч и текущая форма команд указывают на вязкий матч с небольшим количеством моментов. Вероятен сценарий с упором на борьбу в центре поля и минимальным счетом.

