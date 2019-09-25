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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Сассуоло
Парма - Сассуоло: обзор матча 25 сентября 2019
Парма
25.09.2019, среда, 22:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Сассуоло
90+5'
М. Бурабиа (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Сассуоло
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Бурабиа
90'
+5
Желтая карточка
С. Якопони
90'
+3
Желтая карточка
Р. Гальоло
89'
73'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
Желтая карточка
Жервиньо
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
23
Эрнани
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Парма
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Сепе
22
Алвеш
2
Якопони
5
Гальоло
36
Дармиан
23
Скоццарелла
20
Барилла
23
Эрнани
21
Кулушевски
27
Жервиньо
45
Инглесе
4-1-2-2-1
47
Консильи
18
Мюлдюр
67
Феррари
21
Кирикеш
22
Тольян
5
Локателли
4
Маньянелли
14
Мба Обьянг
10
Берарди
13
Бога
9
Капуто
Остались в запасе
Парма
Сассуоло
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Парма - Сассуоло
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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