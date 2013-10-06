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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Сассуоло
Парма - Сассуоло: обзор матча 06 октября 2013
Парма
06.10.2013, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 1
Завершен
Сассуоло
32'
Р. Палладино
70'
А. Рози
76'
А. Кассано
45+6'
Д. Берарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Сассуоло
Желтая карточка
А. Аква
90'
+1
88'
Вторая желтая
Ф. Маньянелли
87'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
Замена
А. Аква
️️️️
Х. Вальдес
81'
77'
Замена
М. Алексе
️️️️
Э. Скелотто
ГОЛ! 3:1!
А. Кассано
Пас отдал
В. Гаргано
76'
72'
Замена
К. Лариби
️️️️
Я. Куртич
ГОЛ! 2:1!
А. Рози
Пас отдал
А. Кассано
70'
66'
Желтая карточка
Я. Куртич
61'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
С. Миссироли
Желтая карточка
В. Гаргано
45'
+6
45'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Берарди
Красная карточка
А. Миранте
45'
+4
Замена
П. Байза
️️️️
Р. Палладино
45'
+4
Желтая карточка
А. Рози
37'
35'
Желтая карточка
Д. Берарди
ГОЛ! 1:0!
Р. Палладино
Пас отдал
А. Кассано
32'
Замена
А. Рози
️️️️
Д. Биабиани
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
21
Мори Коне
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
5
Карим Лариби
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
18
Гобби
6
Лукарелли
27
Фелипе
6
Кассани
10
Вальдес
16
Пароло
5
Гаргано
14
Биабиани
17
Палладино
99
Кассано
4-4-1-1
25
Пеголо
6
Марцоратти
20
Бьянко
3
Циглер
15
Ачерби
18
Скелотто
4
Маньянелли
6
Миссироли
27
Куртич
10
Берарди
11
Дзадза
17
Палладино
91
Байза
91
Байза
17
Палладино
14
Биабиани
20
Рози
20
Рози
14
Биабиани
10
Вальдес
18
Аква
18
Аква
10
Вальдес
27
Куртич
5
Лариби
5
Лариби
27
Куртич
18
Скелотто
11
Алексе
11
Алексе
18
Скелотто
6
Миссироли
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
6
Миссироли
Остались в запасе
Парма
Сассуоло
21
Мори Коне
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
21
Мори Коне
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Парма - Сассуоло
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Эннио Тардини
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