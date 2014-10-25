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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Сассуоло
Парма - Сассуоло: обзор матча 25 октября 2014
Парма
25.10.2014, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 3
Завершен
Сассуоло
78'
А. Кассано
20'
С. Флоккари
23'
Ф. Ачерби
52'
С. Таидер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Сассуоло
Желтая карточка
С. Ристовски
90'
+4
79'
Замена
М. Бриги
️️️️
Ф. Маньянелли
ГОЛ! 1:3!
А. Кассано
Пас отдал
М. Кода
78'
77'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
Д. Берарди
Замена
С. Ристовски
️️️️
А. Аква
76'
69'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
С. Флоккари
Замена
А. Геззаль
️️️️
П. Де Челье
63'
58'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
52'
ГОЛ! 0:3!
С. Таидер
Замена
М. Кода
️️️️
П. Мендеш
46'
Желтая карточка
А. Лукарелли
45'
Желтая карточка
П. Де Челье
40'
25'
Желтая карточка
А. Консильи
Желтая карточка
П. Мендеш
23'
23'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Ачерби
Пас отдал
Д. Берарди
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Флоккари
Пас отдал
С. Таидер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
33
Лукас Соуза
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Парма
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
40
Бадара Сарр
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3-2-4-1
83
Миранте
6
Лукарелли
27
Фелипе
3
Мендеш
29
Де Челье
18
Гобби
33
Лукас Соуза
4
Маури
18
Аква
3
Рисполи
99
Кассано
4-3-2-1
47
Консильи
24
Врсалько
15
Ачерби
13
Пелузо
20
Терранова
6
Миссироли
4
Маньянелли
8
Таидер
10
Берарди
11
Сансоне
10
Флоккари
18
Аква
33
Ристовски
33
Ристовски
18
Аква
3
Мендеш
9
Кода
9
Кода
3
Мендеш
29
Де Челье
5
Геззаль
5
Геззаль
29
Де Челье
10
Берарди
8
Бьондини
8
Бьондини
10
Берарди
4
Маньянелли
4
Бриги
4
Бриги
4
Маньянелли
10
Флоккари
30
Паволетти
30
Паволетти
10
Флоккари
Остались в запасе
Парма
Сассуоло
40
Бадара Сарр
ЦП
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
40
Бадара Сарр
ЦП
91
Алессандро Якобуччи
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Парма - Сассуоло
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Эннио Тардини
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