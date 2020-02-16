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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Парма
Сассуоло - Парма: обзор матча 16 февраля 2020
Сассуоло
16.02.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 1
Завершен
Парма
25'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Парма
Желтая карточка
Д. Феррари
90'
+4
90'
Желтая карточка
Г. Бругман
87'
Желтая карточка
А. Грасси
Желтая карточка
М. Бурабиа
81'
Желтая карточка
М. Локателли
77'
72'
Желтая карточка
В. Лорини
Желтая карточка
Д. Берарди
58'
Желтая карточка
Марлон
26'
25'
ГОЛ! 0:1!
Жервиньо
Пас отдал
А. Корнелиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
23
Эрнани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Парма
13
Ионуц Раду
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
4-1-1-3-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
19
Романья
67
Феррари
22
Тольян
5
Локателли
14
Мба Обьянг
13
Бога
31
Джуричич
10
Берарди
9
Капуто
4-1-2-1-2
91
Коломби
36
Дармиан
22
Алвеш
2
Якопони
5
Гальоло
16
Бругман
23
Эрнани
27
Куртич
27
Жервиньо
26
Силигарди
14
Корнелиус
Остались в запасе
Сассуоло
Парма
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
14
Янн Карамо
ЛВ
13
Ионуц Раду
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
13
Ионуц Раду
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Сассуоло - Парма
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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