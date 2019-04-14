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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Парма
Сассуоло - Парма: обзор матча 14 апреля 2019
Сассуоло
14.04.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Парма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Парма
Желтая карточка
С. Сенси
90'
+3
90'
Желтая карточка
Ф. Димарко
Желтая карточка
Д. Феррари
86'
75'
Желтая карточка
М. Скоццарелла
Желтая карточка
А. Матри
53'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Парма
18
Массимо Гобби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
4-1-2-2-1
47
Консильи
13
Пелузо
28
Демирал
67
Феррари
14
Лирола
5
Локателли
10
Бурабиа
4
Маньянелли
13
Бога
94
Берарди
21
Матри
4-1-3-2
55
Сепе
5
Гальоло
32
Димарко
23
Гаццола
2
Якопони
23
Скоццарелла
20
Барилла
30
Ригони
33
Куцка
26
Силигарди
9
Чераволо
Остались в запасе
Сассуоло
Парма
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
4
Лео Штулац
ОП
18
Массимо Гобби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
4
Лео Штулац
ОП
18
Массимо Гобби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Сассуоло - Парма
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
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