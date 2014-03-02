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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Парма
Сассуоло - Парма: обзор матча 02 марта 2014
Сассуоло
02.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 1
Завершен
Парма
2'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Парма
Желтая карточка
М. Гаццола
82'
Красная карточка
Д. Берарди
72'
Замена
Д. Берарди
️️️️
Р. Пучино
71'
70'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
А. Кассано
68'
Замена
А. Аква
️️️️
М. Маркьонни
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
С. Дзадза
60'
Замена
Л. Марроне
️️️️
М. Бриги
46'
40'
Желтая карточка
А. Лукарелли
Желтая карточка
С. Дзадза
40'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Пароло
Пас отдал
Д. Биабиани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
3-2-3-2
25
Пеголо
3
Мендеш
15
Ариаудо
28
Каннаваро
23
Гаццола
2
Пучино
4
Маньянелли
8
Бьондини
4
Бриги
10
Флоккари
11
Дзадза
4-3-3
83
Миранте
6
Кассани
29
Палетта
6
Лукарелли
3
Молинаро
32
Маркьонни
16
Пароло
5
Гаргано
99
Кассано
11
Амаури
14
Биабиани
4
Бриги
4
Марроне
4
Марроне
4
Бриги
2
Пучино
10
Берарди
10
Берарди
2
Пучино
11
Дзадза
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
11
Дзадза
32
Маркьонни
18
Аква
18
Аква
32
Маркьонни
99
Кассано
18
Скелотто
18
Скелотто
99
Кассано
Остались в запасе
Сассуоло
Парма
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Альберто Малезани
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Сассуоло - Парма
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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