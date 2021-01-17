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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Парма
Сассуоло - Парма: обзор матча 17 января 2021
Сассуоло
17.01.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Парма
90+3'
Ф. Джуричич (П)
37'
Ю. Куцка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Парма
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Джуричич
90'
+3
87'
Замена
В. Сиприен
️️️️
Г. Бругман
86'
Замена
С. Сом
️️️️
А. Грасси
Замена
Д. Распадори
️️️️
Х. Траоре
86'
84'
Желтая карточка
М. Буси
81'
Желтая карточка
Г. Бругман
Желтая карточка
Рожерио
77'
74'
Замена
Д. Риччи
️️️️
Д. Пеццелла
Желтая карточка
М. Лопес
72'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Ф. Капуто
71'
Замена
Рожерио
️️️️
Г. Кирьякопулос
71'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Ф. Маньянелли
60'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Д. Тольян
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Куцка
Пас отдал
Д. Пеццелла
Желтая карточка
В. Кирикеш
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
26
Алессандро Меркати
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
98
Брайан Оддеи
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
3
Дрисса Камара
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
38
Reinaldo Radu
ЦФ
90
Gabriele Artistico
ЦФ
3-2-3-2
47
Консильи
67
Феррари
21
Кирикеш
23
Айхан
77
Кирьякопулос
22
Тольян
20
Лопес
4
Маньянелли
25
Траоре
92
Дефрель
9
Капуто
4-1-3-1-1
55
Сепе
44
Буси
2
Якопони
3
Пеццелла
29
Диркс
16
Бругман
27
Куртич
33
Грасси
33
Куцка
27
Жервиньо
14
Корнелиус
77
Кирьякопулос
13
Рожерио
13
Рожерио
77
Кирьякопулос
22
Тольян
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
22
Тольян
9
Капуто
17
Гараслин
17
Гараслин
9
Капуто
4
Маньянелли
31
Джуричич
31
Джуричич
4
Маньянелли
25
Траоре
18
Распадори
18
Распадори
25
Траоре
3
Пеццелла
31
Риччи
31
Риччи
3
Пеццелла
16
Бругман
25
Сиприен
25
Сиприен
16
Бругман
33
Грасси
19
Сом
19
Сом
33
Грасси
Остались в запасе
Сассуоло
Парма
80
Стефано Турати
ВР
26
Алессандро Меркати
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
38
Reinaldo Radu
ЦФ
11
Хуан Брунетта
АП
3
Дрисса Камара
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
90
Gabriele Artistico
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
26
Алессандро Меркати
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
Остались в запасе
38
Reinaldo Radu
ЦФ
11
Хуан Брунетта
АП
3
Дрисса Камара
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
90
Gabriele Artistico
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
6
Якопо Дези
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Сассуоло - Парма
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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