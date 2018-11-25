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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Сассуоло
Парма - Сассуоло: обзор матча 25 ноября 2018
Парма
25.11.2018, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
6'
Жервиньо
25'
Б. Алвеш
36'
Х. Бабакар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Сассуоло
90'
+2
Желтая карточка
А. Консильи
88'
Желтая карточка
Д. Феррари
82'
Желтая карточка
Марлон
62'
Желтая карточка
А. Дункан
Желтая карточка
А. Бастони
39'
Желтая карточка
Б. Алвеш
36'
36'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Бабакар
ГОЛ! 2:0!
Б. Алвеш
25'
Желтая карточка
Р. Инглесе
20'
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-1-2-1-2
55
Сепе
2
Якопони
95
Бастони
5
Гальоло
22
Алвеш
23
Скоццарелла
20
Барилла
33
Грасси
27
Жервиньо
26
Силигарди
45
Инглесе
4-3-2-1
47
Консильи
67
Феррари
96
Маньяни
6
Марлон
13
Рожерио
10
Бурабиа
4
Маньянелли
32
Дункан
94
Берарди
27
Боатенг
15
Бабакар
Остались в запасе
Парма
Сассуоло
4
Лео Штулац
ОП
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
4
Лео Штулац
ОП
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
56
Фабрицио Багерия
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Амато Чичиретти
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Парма - Сассуоло
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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