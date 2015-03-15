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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Парма
Сассуоло - Парма: обзор матча 15 марта 2015
Сассуоло
15.03.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
4 : 1
Завершен
Парма
24'
Н. Сансоне
36'
Н. Сансоне
61'
Д. Берарди (П)
65'
С. Миссироли
26'
А. Лила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Парма
Замена
С. Флоккари
️️️️
Н. Сансоне
73'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Д. Берарди
69'
68'
Желтая карточка
Д. Галлоппа
Замена
Д. Бьондини
️️️️
С. Миссироли
68'
ГОЛ! 4:1!
С. Миссироли
Пас отдал
Н. Сансоне
65'
61'
Замена
А. Якобуччи
️️️️
С. Варела
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Берарди
61'
60'
Красная карточка
А. Миранте
58'
Замена
М. Кода
️️️️
А. Лила
52'
Желтая карточка
Х. Маури
46'
Замена
М. Кассани
️️️️
Ф. Сантакроче
Желтая карточка
Д. Берарди
38'
ГОЛ! 2:1!
Н. Сансоне
Пас отдал
Ф. Маньянелли
36'
28'
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Лила
Пас отдал
И. Бельфодиль
ГОЛ! 1:0!
Н. Сансоне
Пас отдал
С. Таидер
24'
23'
Желтая карточка
М. Гобби
Желтая карточка
Ф. Ачерби
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
3
Анди Лила
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
3
Лонги
15
Ачерби
13
Пелузо
23
Гаццола
4
Маньянелли
6
Миссироли
8
Таидер
11
Сансоне
10
Берарди
11
Дзадза
3-2-3-2
83
Миранте
6
Лукарелли
3
Лила
3
Мендеш
27
Сантакроче
18
Гобби
23
Ночерино
14
Галлоппа
4
Маури
19
Бельфодиль
18
Варела
6
Миссироли
8
Бьондини
8
Бьондини
6
Миссироли
11
Сансоне
10
Флоккари
10
Флоккари
11
Сансоне
10
Берарди
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Берарди
18
Варела
91
Якобуччи
91
Якобуччи
18
Варела
27
Сантакроче
6
Кассани
6
Кассани
27
Сантакроче
3
Лила
9
Кода
9
Кода
3
Лила
Остались в запасе
Сассуоло
Парма
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Сассуоло - Парма
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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