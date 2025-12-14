15 декабря в рамках 16 тура чемпионата Турции «Фенербахче» на своем поле примет «Коньяспор». Хозяева продолжают гонку за лидерами и демонстрируют стабильные результаты, тогда как гости застряли в середине таблицы и переживают затяжную серию без побед. Турнирная мотивация и разница в текущей форме делают этот матч важным для обеих сторон.

«Фенербахче»

Команда уверенно проводит сезон и после 15 туров занимает третье место, набрав 33 очка. «Фенербахче» не проигрывает в чемпионате уже 15 матчей подряд и стабильно отличается результативной атакой. В последних пяти играх команда забила 12 мячей, в среднем 2.40 за матч. При этом оборона не выглядит безупречной – клуб пропускает в пяти матчах подряд, что оставляет сопернику шансы на гол. Тем не менее дома «Фенербахче» традиционно действует агрессивно и много времени проводит в атаке.

«Коньяспор»

«Коньяспор» подходит к матчу на фоне серии из пяти игр без побед в Суперлиге. Команда занимает 12 место и регулярно теряет очки даже в равных матчах. В последних пяти встречах клуб пропустил 7 мячей, а средний показатель – 1.40 за игру. При этом атакующая линия не полностью выпадает из игры: «Коньяспор» забивает в среднем 1.20 гола и отличался в трех последних матчах, однако нестабильность в обороне мешает набирать очки.

Факты о командах

«Фенербахче»

33 очка после 15 туров, 3 место

Не проигрывает в 15 матчах подряд

Забивает в 7 матчах кряду

В среднем 2.40 гола за игру в последних 5 встречах

«Коньяспор»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в 3 матчах подряд

В среднем 1.40 пропущенного гола за игру

Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Коньяспор»

С учетом разницы в классе, формы и турнирных задач хозяева выглядят явным фаворитом. «Фенербахче» регулярно создает большое количество моментов и способен вскрыть не самую надежную оборону гостей. При этом «Коньяспор» может ответить голом, но вряд ли удержит высокий темп на протяжении всего матча.

Рекомендованные ставки: