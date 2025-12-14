Введите ваш ник на сайте
«Фенербахче» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 15 декабря 2025 с коэффициентом 1.65

14 декабря 2025 8:28
Фенербахче - Коньяспор
15 дек. 2025, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Фенербахче» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

15 декабря в рамках 16 тура чемпионата Турции «Фенербахче» на своем поле примет «Коньяспор». Хозяева продолжают гонку за лидерами и демонстрируют стабильные результаты, тогда как гости застряли в середине таблицы и переживают затяжную серию без побед. Турнирная мотивация и разница в текущей форме делают этот матч важным для обеих сторон.

«Фенербахче»

Команда уверенно проводит сезон и после 15 туров занимает третье место, набрав 33 очка. «Фенербахче» не проигрывает в чемпионате уже 15 матчей подряд и стабильно отличается результативной атакой. В последних пяти играх команда забила 12 мячей, в среднем 2.40 за матч. При этом оборона не выглядит безупречной – клуб пропускает в пяти матчах подряд, что оставляет сопернику шансы на гол. Тем не менее дома «Фенербахче» традиционно действует агрессивно и много времени проводит в атаке.

«Коньяспор»

«Коньяспор» подходит к матчу на фоне серии из пяти игр без побед в Суперлиге. Команда занимает 12 место и регулярно теряет очки даже в равных матчах. В последних пяти встречах клуб пропустил 7 мячей, а средний показатель – 1.40 за игру. При этом атакующая линия не полностью выпадает из игры: «Коньяспор» забивает в среднем 1.20 гола и отличался в трех последних матчах, однако нестабильность в обороне мешает набирать очки.

Факты о командах

«Фенербахче»

  • 33 очка после 15 туров, 3 место
  • Не проигрывает в 15 матчах подряд
  • Забивает в 7 матчах кряду
  • В среднем 2.40 гола за игру в последних 5 встречах

«Коньяспор»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • В среднем 1.40 пропущенного гола за игру
  • Забивает в 3 последних матчах

Личные встречи
58% (15)
15% (4)
27% (7)
51
Забитых мячей
28
1.96
В среднем за матч
1.08
7:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  7:1
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
2 : 1
31.05.2025
Коньяспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Коньяспор
2 : 3
13.01.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Коньяспор
0 : 0
06.05.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 16 тур
Фенербахче
7 : 1
10.01.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Фенербахче
4 : 0
25.02.2023
Коньяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
1 : 0
29.08.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 30 тур
Фенербахче
2 : 1
20.03.2022
Коньяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Коньяспор
2 : 1
30.10.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 29 тур
Коньяспор
0 : 3
08.03.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
0 : 2
07.11.2020
Коньяспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Коньяспор
1 : 0
14.03.2020
Фенербахче
Турция. Суперлига, 9 тур
Фенербахче
5 : 1
26.10.2019
Коньяспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Фенербахче
1 : 1
16.02.2019
Коньяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
0 : 1
16.09.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 34 тур
Фенербахче
3 : 2
19.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Коньяспор
1 : 1
23.12.2017
Фенербахче
Турция. Суперлига, 25 тур
Фенербахче
2 : 3
17.03.2017
Коньяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Коньяспор
0 : 1
24.10.2016
Фенербахче
Турция. Суперлига, 28 тур
Коньяспор
2 : 1
09.04.2016
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Фенербахче
1 : 0
08.11.2015
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 22 тур
Коньяспор
1 : 1
28.02.2015
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Фенербахче
2 : 1
04.10.2014
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 18 тур
Фенербахче
2 : 1
27.01.2014
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 1 тур
Коньяспор
3 : 2
17.08.2013
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 25 тур
Фенербахче
2 : 0
13.03.2011
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Коньяспор
1 : 4
18.10.2010
Фенербахче
Показать все

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Коньяспор»

С учетом разницы в классе, формы и турнирных задач хозяева выглядят явным фаворитом. «Фенербахче» регулярно создает большое количество моментов и способен вскрыть не самую надежную оборону гостей. При этом «Коньяспор» может ответить голом, но вряд ли удержит высокий темп на протяжении всего матча.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Фенербахче» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Фенербахче» больше 2 – коэффициент 1.80

1.65
Победа «Фенербахче» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Коньяспор Фенербахче
