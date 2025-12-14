15 декабря в рамках 16 тура чемпионата Турции «Фенербахче» на своем поле примет «Коньяспор». Хозяева продолжают гонку за лидерами и демонстрируют стабильные результаты, тогда как гости застряли в середине таблицы и переживают затяжную серию без побед. Турнирная мотивация и разница в текущей форме делают этот матч важным для обеих сторон.
«Фенербахче»
Команда уверенно проводит сезон и после 15 туров занимает третье место, набрав 33 очка. «Фенербахче» не проигрывает в чемпионате уже 15 матчей подряд и стабильно отличается результативной атакой. В последних пяти играх команда забила 12 мячей, в среднем 2.40 за матч. При этом оборона не выглядит безупречной – клуб пропускает в пяти матчах подряд, что оставляет сопернику шансы на гол. Тем не менее дома «Фенербахче» традиционно действует агрессивно и много времени проводит в атаке.
«Коньяспор»
«Коньяспор» подходит к матчу на фоне серии из пяти игр без побед в Суперлиге. Команда занимает 12 место и регулярно теряет очки даже в равных матчах. В последних пяти встречах клуб пропустил 7 мячей, а средний показатель – 1.40 за игру. При этом атакующая линия не полностью выпадает из игры: «Коньяспор» забивает в среднем 1.20 гола и отличался в трех последних матчах, однако нестабильность в обороне мешает набирать очки.
Факты о командах
«Фенербахче»
- 33 очка после 15 туров, 3 место
- Не проигрывает в 15 матчах подряд
- Забивает в 7 матчах кряду
- В среднем 2.40 гола за игру в последних 5 встречах
«Коньяспор»
- Не выигрывает в 5 последних матчах
- Пропускает в 3 матчах подряд
- В среднем 1.40 пропущенного гола за игру
- Забивает в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Фенербахче» – «Коньяспор»
С учетом разницы в классе, формы и турнирных задач хозяева выглядят явным фаворитом. «Фенербахче» регулярно создает большое количество моментов и способен вскрыть не самую надежную оборону гостей. При этом «Коньяспор» может ответить голом, но вряд ли удержит высокий темп на протяжении всего матча.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Фенербахче» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Фенербахче» больше 2 – коэффициент 1.80