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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Коньяспор
Фенербахче - Коньяспор: обзор матча 10 января 2024
Фенербахче
10.01.2024, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
7 : 1
Завершен
Коньяспор
11'
Э. Джеко (П)
32'
Э. Джеко
40'
Э. Джеко
42'
М. Мюлдюр
44'
С. Шиманьски
63'
М. Батшуайи
83'
У. Язгили (АГ)
90'
Гильерме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Коньяспор
90'
ГОЛ! 7:1!
Гильерме
ГОЛ в свои ворота! 7:0!
У. Язгили
83'
82'
Замена
Я. Субаши
️️️️
M. Moreno
Замена
Б. Элмаз
️️️️
И. Юкшек
81'
Желтая карточка
С. Азиз
71'
67'
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
А. Демирбаг
Замена
Д. Тадич
️️️️
Д. Кинг
66'
Замена
Д. Ундер
️️️️
И. Кахведжи
65'
ГОЛ! 6:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
И. Кахведжи
63'
60'
Замена
N. Rak
️️️️
А. Чикелдэу
51'
Желтая карточка
А. Демирбаг
46'
Замена
Р. Мурич
️️️️
Л. Прип
46'
Замена
О. Улджын
️️️️
К. Демирташ
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Джеко
46'
Замена
У. Найир
️️️️
С. Шиманьски
46'
45'
Желтая карточка
А. Огуз
ГОЛ! 5:0!
С. Шиманьски
Пас отдал
Д. Кинг
44'
ГОЛ! 4:0!
М. Мюлдюр
Пас отдал
С. Шиманьски
42'
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Шиманьски
40'
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
И. Кахведжи
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Джеко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
19
Мигель Креспо
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
12
Гильерме
(К)
ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Коньяспор
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
35
Огулькан Улджын
ОП
32
Niko Rak
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Роберт Мурич
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
3-4-1-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
4
Азиз
24
Остерволде
24
Кадиоглу
7
Фред
17
Кахведжи
19
Креспо
17
Шиманьски
10
Джеко
7
Кинг
3-2-3-1-1
1
Эртас
47
Демирташ
5
Язгили
2
Огуз
4
Демирбаг
12
Гильерме
6
Дикмен
20
Чикелдэу
7
18
Прип
9
Гедикли
Юкшек
28
Элмаз
28
Элмаз
Юкшек
5
Юкшек
5
Юкшек
7
Кинг
10
Тадич
10
Тадич
7
Кинг
17
Кахведжи
7
Ундер
7
Ундер
17
Кахведжи
10
Джеко
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Джеко
17
Шиманьски
14
Найир
14
Найир
17
Шиманьски
7
3
Субаши
3
Субаши
7
47
Демирташ
35
Улджын
35
Улджын
47
Демирташ
20
Чикелдэу
32
32
20
Чикелдэу
4
Демирбаг
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
4
Демирбаг
18
Прип
11
Мурич
11
Мурич
18
Прип
Остались в запасе
Фенербахче
Коньяспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
Главный тренер
Исмаил Картал
13
Мехмет Эрдоган
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
Остались в запасе
13
Мехмет Эрдоган
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Фенербахче - Коньяспор
1
2
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
14
8
Офсайды
3
1
Количество передач
572
283
Сейвы
0
5
Точность передач %
87
68
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
5.05
0.08
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Информация о матче
Главный судья:
Кадир Саглам
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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