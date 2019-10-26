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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Коньяспор
Фенербахче - Коньяспор: обзор матча 26 октября 2019
Фенербахче
26.10.2019, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 9 тур
5 : 1
Завершен
Коньяспор
11'
Г. Родригеш
14'
Занка
28'
О. Туфан
78'
Л. Густаво
82'
В. Мурики
16'
С. Азиз (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Коньяспор
Желтая карточка
Л. Густаво
86'
ГОЛ! 5:1!
В. Мурики
Пас отдал
М. Исла
82'
ГОЛ! 4:1!
Л. Густаво
78'
30'
Желтая карточка
Ф. Мийя
ГОЛ! 3:1!
О. Туфан
Пас отдал
Г. Родригеш
28'
16'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Азиз
ГОЛ! 2:0!
Занка
14'
ГОЛ! 1:0!
Г. Родригеш
Пас отдал
Э. Белезоглу
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Занка
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
15
Фарук Мийя
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
23
Адиль Рами
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Коньяспор
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Занка
33
Али Калдырым
4
Азиз
22
Исла
14
Густаво
25
Белезоглу
11
Туфан
11
Мозес
10
Родригеш
19
Мурики
4-1-3
1
Ташкыран
89
Скубич
5
Аничич
4
Туран
42
Саинер
16
Йонссон
15
Мийя
27
Милошевич
8
Евтович
Остались в запасе
Фенербахче
Коньяспор
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Адиль Рами
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Адиль Рами
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Фенербахче - Коньяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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