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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Коньяспор
Фенербахче - Коньяспор: обзор матча 20 марта 2022
Фенербахче
20.03.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Коньяспор
65'
К. Мин-Джэ
89'
Д. Пелкас
35'
З. Битики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Коньяспор
Желтая карточка
Д. Росси
90'
+1
Замена
О. Туфан
️️️️
С. Дурсун
90'
Замена
М. Бериша
️️️️
М. Зайц
90'
ГОЛ! 2:1!
Д. Пелкас
Пас отдал
М. Креспо
89'
89'
Замена
P. Mpoku
️️️️
А. Хаджиахметович
74'
Замена
А. Хассан
️️️️
З. Битики
74'
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Дикмен
68'
Желтая карточка
С. Дикмен
66'
Замена
А. Рахманович
️️️️
Э. Чекичи
ГОЛ! 1:1!
К. Мин-Джэ
65'
64'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
Замена
Ф. Новак
️️️️
А. Салаи
61'
55'
Желтая карточка
Э. Чекичи
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
53'
Желтая карточка
С. Азиз
53'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
М. Озил
46'
46'
Замена
К. Михаляк
️️️️
Амилтон
35'
ГОЛ! 0:1!
З. Битики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Месут Озил
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4-3-2-1
1
Баиндыр
3
Мин-Джэ
41
Салаи
4
Азиз
26
Осайи-Самуэль
19
Креспо
8
Зайц
17
Кахведжи
9
Росси
10
Озил
19
Дурсун
2-2-1-5
23
Сехич
12
Гильерме
89
Скубич
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Битики
4
Демирбаг
17
Цикалеши
8
Чекичи
23
Амилтон
6
Чагыран
41
Салаи
57
Новак
57
Новак
41
Салаи
10
Озил
10
Пелкас
10
Пелкас
10
Озил
19
Дурсун
11
Туфан
11
Туфан
19
Дурсун
8
Зайц
20
Бериша
20
Бериша
8
Зайц
8
Чекичи
11
Рахманович
11
Рахманович
8
Чекичи
6
Дикмен
35
Улджын
35
Улджын
6
Дикмен
23
Амилтон
77
Михаляк
77
Михаляк
23
Амилтон
8
Хаджиахметович
40
40
8
Хаджиахметович
11
Битики
19
Хассан
19
Хассан
11
Битики
Остались в запасе
Фенербахче
Коньяспор
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
17
Бурак Капачак
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Исмаил Картал
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
17
Бурак Капачак
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Остались в запасе
54
Erten Ersu
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Фенербахче - Коньяспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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