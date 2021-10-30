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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Фенербахче
Коньяспор - Фенербахче: обзор матча 30 октября 2021
Коньяспор
30.10.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Фенербахче
3'
С. Дикмен
11'
А. Бартакжи
84'
И. Кахведжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Фенербахче
Замена
А. Демирбаг
️️️️
С. Гюрлер
90'
+1
Желтая карточка
С. Цикалеши
88'
88'
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
Замена
P. Mpoku
️️️️
О. Улджын
86'
84'
ГОЛ! 2:1!
И. Кахведжи
Замена
А. Рахманович
️️️️
Э. Чекичи
78'
Замена
К. Михаляк
️️️️
З. Битики
78'
72'
Замена
Б. Эзер
️️️️
А. Баиндыр
65'
Желтая карточка
М. Зайц
58'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Л. Густаво
41'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Росси
41'
Замена
Ф. Новак
️️️️
Н. Сангаре
41'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Д. Пелкас
ГОЛ! 2:0!
А. Бартакжи
Пас отдал
Гильерме
11'
ГОЛ! 1:0!
С. Дикмен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
35
Огулькан Улджын
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Коньяспор
54
Erten Ersu
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
11
Амар Рахманович
АП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
7
Макс Майер
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
19
Мигель Креспо
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
4-3-1-2
23
Сехич
89
Скубич
42
Бартакжи
12
Гильерме
6
Джалик
7
Гюрлер
35
Улджын
6
Дикмен
11
Битики
17
Цикалеши
8
Чекичи
4-1-3-1-1
1
Баиндыр
3
Мин-Джэ
41
Салаи
30
Сангаре
32
Тиссеран
14
Густаво
10
Пелкас
8
Зайц
24
Кадиоглу
9
Росси
30
Валенсия
8
Чекичи
11
Рахманович
11
Рахманович
8
Чекичи
35
Улджын
40
40
35
Улджын
7
Гюрлер
4
Демирбаг
4
Демирбаг
7
Гюрлер
11
Битики
77
Михаляк
77
Михаляк
11
Битики
1
Баиндыр
1
Эзер
1
Эзер
1
Баиндыр
30
Сангаре
57
Новак
57
Новак
30
Сангаре
10
Пелкас
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Пелкас
14
Густаво
8
Яндас
8
Яндас
14
Густаво
9
Росси
19
Дурсун
19
Дурсун
9
Росси
Остались в запасе
Коньяспор
Фенербахче
54
Erten Ersu
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
7
Макс Майер
АП
19
Мигель Креспо
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
54
Erten Ersu
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦФ
99
Ekrem Kayılıbal
ЦФ
Остались в запасе
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
7
Макс Майер
АП
19
Мигель Креспо
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Коньяспор - Фенербахче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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