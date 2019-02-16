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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Коньяспор
Фенербахче - Коньяспор: обзор матча 16 февраля 2019
Фенербахче
16.02.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
45+1'
Жаилсон
36'
М. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Коньяспор
Желтая карточка
А. Потук
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Жаилсон
Пас отдал
Н. Дирар
45'
+1
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Фофана
Пас отдал
Д. Милошевич
33'
Красная карточка
А. Яхович
29'
Желтая карточка
Н. Скубич
Желтая карточка
М. Шкртел
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
12
Абду Траоре
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
2-5-1-1
1
Демирель
37
Шкртел
33
Али Калдырым
8
Дирар
16
Жаилсон
5
Топал
8
Зайц
11
Мозес
28
Вальбуэна
19
Слимани
4-4-1-1
1
Киринтили
2
Финдикли
4
Туран
89
Скубич
35
Жута
27
Милошевич
8
Евтович
5
Филипович
12
Траоре
7
Фофана
18
Яхович
Остались в запасе
Фенербахче
Коньяспор
23
Харун Текин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Фенербахче - Коньяспор
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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