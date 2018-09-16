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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Фенербахче
Коньяспор - Фенербахче: обзор матча 16 сентября 2018
Коньяспор
16.09.2018, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Фенербахче
67'
Э. Эльмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Фенербахче
Желтая карточка
М. Ятабаре
90'
82'
Желтая карточка
Х. Текин
67'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эльмас
Желтая карточка
М. Евтович
57'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
12
Абду Траоре
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
4-1-2-2
1
Киринтили
89
Скубич
87
Озторун
42
Саинер
5
Ай
16
Йонссон
8
Евтович
27
Милошевич
18
Яхович
9
Ятабаре
3-1-2-2-1
23
Текин
12
Кейбаши
37
Шкртел
2
Озбайраклы
33
Нойштедтер
92
Шаешу
5
Топал
8
Бензия
24
Айю
19
Слимани
Остались в запасе
Коньяспор
Фенербахче
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
1
Волкан Демирель
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Коньяспор - Фенербахче
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Конья
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