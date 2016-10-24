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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Фенербахче
Коньяспор - Фенербахче: обзор матча 24 октября 2016
Коньяспор
24.10.2016, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Фенербахче
25'
Э. Эменике (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Фенербахче
90'
Желтая карточка
Э. Эменике
83'
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
Р. ван Перси
79'
Замена
А. Потук
️️️️
И. Кейбаши
Замена
А. Меха
️️️️
Д. Рангелов
77'
76'
Желтая карточка
Соуза
63'
Замена
М. Сов
️️️️
Д. Ленс
58'
Желтая карточка
И. Кейбаши
Замена
Д. Милошевич
️️️️
А. Туран
46'
28'
Желтая карточка
М. Шкртел
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Эменике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
5
Соуза
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Коньяспор
1
Кайя Таракджи
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
48
Салих Учан
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
3-3-1-1
1
Киринтили
30
Дуглас
4
Туран
89
Скубич
2
Финдикли
16
Йонссон
42
Саинер
8
Хаджиахметович
9
Рангелов
3-2-3-2
1
Демирель
24
Кьер
37
Шкртел
33
Али Калдырым
12
Кейбаши
2
Озбайраклы
17
Ленс
5
Соуза
5
Топал
32
ван Перси
10
Эменике
4
Туран
27
Милошевич
27
Милошевич
4
Туран
9
Рангелов
17
Меха
17
Меха
9
Рангелов
32
ван Перси
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
32
ван Перси
12
Кейбаши
4
Потук
4
Потук
12
Кейбаши
17
Ленс
17
Сов
17
Сов
17
Ленс
Остались в запасе
Коньяспор
Фенербахче
1
Кайя Таракджи
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
1
Фабиано
ВР
48
Салих Учан
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
1
Кайя Таракджи
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
48
Салих Учан
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Коньяспор - Фенербахче
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Конья
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