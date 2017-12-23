Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Фенербахче
Коньяспор - Фенербахче: обзор матча 23 декабря 2017
Коньяспор
23.12.2017, суббота, 19:30
Турция. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
58'
О. Али Саинер
69'
М. Топал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Фенербахче
Желтая карточка
В. Бора
75'
69'
ГОЛ! 1:1!
М. Топал
Пас отдал
М. Вальбуэна
ГОЛ! 1:0!
О. Али Саинер
58'
Желтая карточка
Ф. Озторун
54'
Желтая карточка
М. Бурабиа
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
5
Соуза
ЦП
20
Жулиано
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Коньяспор
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
53
Муса Арас
ЦП
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
4
Алпер Потук
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
3-3-4
1
Киринтили
87
Озторун
4
Туран
89
Скубич
8
Камдали
16
Йонссон
42
Саинер
27
Милошевич
20
Бора
5
Филипович
10
Бурабиа
3-4-2
1
Демирель
22
Исла
33
Али Калдырым
13
Нету
5
Топал
8
Дирар
5
Соуза
92
Шаешу
20
Жулиано
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Коньяспор
Фенербахче
7
Морике Фофана
ЛВ
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
53
Муса Арас
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
13
Идрисс Камени
ВР
4
Алпер Потук
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
53
Муса Арас
ЦП
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
4
Алпер Потук
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Коньяспор - Фенербахче
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Конья
Новости команд
Все
Коньяспор
Фенербахче
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 12:01
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
Вчера, 11:29
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Подробная статистика Батракова в матче с «Коньяспором»
30 октября
6
В Турции восхищены игрой Батракова с «Коньяспором»: «Нам достался потрясающий футболист»
30 октября
1
WhoScored поставил оценку Батракову за матч с «Коньяспором» – россиянин сделал 1+1
30 октября
1
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 12:01
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
Вчера, 11:29
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+