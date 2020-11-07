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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Коньяспор
Фенербахче - Коньяспор: обзор матча 07 ноября 2020
Фенербахче
07.11.2020, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Коньяспор
67'
М. Евтович
77'
A. Kravets
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Коньяспор
90'
+6
Замена
P. Hurtado
️️️️
Д. Милошевич
88'
Желтая карточка
А. Демирбаг
Замена
К. Адеми
️️️️
Э. Валенсия
85'
84'
Желтая карточка
А. Улудаг
Желтая карточка
С. Азиз
81'
77'
ГОЛ! 0:2!
A. Kravets
Пас отдал
А. Бартакжи
73'
Желтая карточка
И. Сехич
73'
Замена
А. Улудаг
️️️️
М. Евтович
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
М. Саматта
70'
Желтая карточка
О. Туфан
69'
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Евтович
Пас отдал
Л. Шенгелия
60'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
O. Kagan GÃ¼Ã§tekin
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
Д. Пелкас
59'
Замена
Д. Перотти
️️️️
М. Тиам
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
33
Paolo Hurtado
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
35
Ozan Can Oruç
ЦФ
48
Emre Pehlivan
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
4-1-3-2
1
Баиндыр
77
Генюл
32
Тиссеран
88
Эркин
4
Азиз
14
Густаво
9
Тиам
10
Пелкас
11
Туфан
38
Саматта
30
Валенсия
4-4-2
23
Сехич
42
Бартакжи
89
Скубич
12
Гильерме
4
Демирбаг
21
6
8
Евтович
27
Милошевич
0
17
Цикалеши
38
Саматта
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
38
Саматта
10
Пелкас
9
9
10
Пелкас
9
Тиам
8
Перотти
8
Перотти
9
Тиам
30
Валенсия
9
Адеми
9
Адеми
30
Валенсия
8
Евтович
3
Улудаг
3
Улудаг
8
Евтович
6
27
Шенгелия
27
Шенгелия
6
27
Милошевич
33
33
27
Милошевич
Остались в запасе
Фенербахче
Коньяспор
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
35
Ozan Can Oruç
ЦФ
48
Emre Pehlivan
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
77
Sener Kaya
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Остались в запасе
35
Ozan Can Oruç
ЦФ
48
Emre Pehlivan
ЦФ
32
Ali Karakaya
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
77
Sener Kaya
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Фенербахче - Коньяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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