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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Фенербахче
Коньяспор - Фенербахче: обзор матча 08 марта 2021
Коньяспор
08.03.2021, понедельник, 19:00
Турция. Суперлига, 29 тур
0 : 3
Завершен
Фенербахче
29'
А. Салаи
32'
Б. Осайи-Самуэль
90'
С. Азиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Фенербахче
90'
ГОЛ! 0:3!
С. Азиз
85'
Желтая карточка
М. Саматта
83'
Замена
М. Саматта
️️️️
Д. Пелкас
Замена
A. Kravets
️️️️
Д. Милошевич
83'
Замена
З. Битики
️️️️
Д. Секидика
71'
71'
Замена
О. Туфан
️️️️
М. Хакан Яндас
70'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
60'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Х. Соса
60'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
М. Тиам
58'
Желтая карточка
Э. Валенсия
Замена
А. Хаджиахметович
️️️️
I. DiomandÃ©
36'
32'
ГОЛ! 0:2!
Б. Осайи-Самуэль
Пас отдал
Д. Пелкас
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Салаи
Пас отдал
Г. Генюл
Желтая карточка
А. Демирбаг
25'
Желтая карточка
I. DiomandÃ©
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Маме Тиам
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
4-4-2
23
Сехич
4
Демирбаг
89
Скубич
6
Джалик
42
Бартакжи
8
Евтович
27
Милошевич
27
Шенгелия
82
70
Секидика
17
Цикалеши
3-2-4-1
1
Баиндыр
77
Генюл
4
Азиз
57
Новак
26
Осайи-Самуэль
41
Салаи
7
Соса
8
Яндас
10
Пелкас
9
Тиам
30
Валенсия
70
Секидика
11
Битики
11
Битики
70
Секидика
82
8
Хаджиахметович
8
Хаджиахметович
82
27
Милошевич
0
0
27
Милошевич
7
Соса
14
Густаво
14
Густаво
7
Соса
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
26
Осайи-Самуэль
9
Тиам
17
Кахведжи
17
Кахведжи
9
Тиам
8
Яндас
11
Туфан
11
Туфан
8
Яндас
10
Пелкас
38
Саматта
38
Саматта
10
Пелкас
Остались в запасе
Коньяспор
Фенербахче
6
Муса Чагыран
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
6
Муса Чагыран
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
24
Dogan Can Golpek
ЦФ
34
Eray Birnican
ВР
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Остались в запасе
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Коньяспор - Фенербахче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Конья
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