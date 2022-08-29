Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Фенербахче
Коньяспор - Фенербахче: обзор матча 29 августа 2022
Коньяспор
29.08.2022, понедельник, 19:15
Турция. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Фенербахче
66'
М. Демир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Фенербахче
Желтая карточка
С. Дикмен
90'
+4
Замена
Д. Карайел
️️️️
З. Битики
90'
+2
Замена
У. Икпеазу
️️️️
М. Демир
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Кальво
89'
71'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
М. Зайц
71'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Росси
ГОЛ! 1:0!
М. Демир
Пас отдал
З. Битики
66'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
Р. Мурич
64'
Замена
У. Язгили
️️️️
А. Рахманович
58'
Вторая желтая
А. Демирбаг
54'
46'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Линкольн
46'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Э. Мор
31'
Замена
С. Дурсун
️️️️
М. Лемос
Желтая карточка
А. Демирбаг
24'
22'
Красная карточка
Э. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Эмре Мор
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
8
Бруну Пас
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
4-2-2-2
23
Сехич
12
Гильерме
4
Демирбаг
2
Огуз
5
Кальво
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
11
Битики
11
Рахманович
9
Демир
11
Мурич
3-1-2-3-1
1
Баиндыр
41
Салаи
14
Перес
3
Лемос
15
Арао
8
Зайц
24
Кадиоглу
7
Мор
18
Линкольн
9
Росси
13
Валенсия
11
Рахманович
5
Язгили
5
Язгили
11
Рахманович
11
Битики
90
Карайел
90
Карайел
11
Битики
11
Мурич
8
Чекичи
8
Чекичи
11
Мурич
9
Демир
9
Икпеазу
9
Икпеазу
9
Демир
18
Линкольн
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
18
Линкольн
7
Мор
17
Кахведжи
17
Кахведжи
7
Мор
8
Зайц
8
Яндас
8
Яндас
8
Зайц
9
Росси
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
9
Росси
3
Лемос
19
Дурсун
19
Дурсун
3
Лемос
Остались в запасе
Коньяспор
Фенербахче
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЦП
8
Бруну Пас
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
54
Эртугрул Четин
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЦП
8
Бруну Пас
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Коньяспор - Фенербахче
3
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Конья
Новости команд
Все
Коньяспор
Фенербахче
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
09:50
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Шахтер» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+