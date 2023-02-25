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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Коньяспор
Фенербахче - Коньяспор: обзор матча 25 февраля 2023
Фенербахче
25.02.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Коньяспор
13'
Э. Валенсия (П)
45+6'
Э. Валенсия
61'
Д. Кинг
78'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Коньяспор
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Росси
80'
ГОЛ! 4:0!
А. Салаи
Пас отдал
М. Креспо
78'
68'
Замена
У. Язгили
️️️️
Э. Чекичи
Замена
А. Гюлер
️️️️
Д. Кинг
68'
Замена
Д. Остерволде
️️️️
М. Зайц
68'
ГОЛ! 3:0!
Д. Кинг
Пас отдал
Линкольн
61'
Замена
М. Креспо
️️️️
В. Арао
57'
Замена
Э. Мор
️️️️
И. Кахведжи
57'
ГОЛ! 2:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
Д. Росси
45'
+6
41'
Замена
М. Али Бююксаяр
️️️️
К. Михаляк
22'
Вторая желтая
М. Диуф
16'
Желтая карточка
А. Огуз
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Валенсия
13'
12'
Желтая карточка
М. Диуф
Желтая карточка
В. Арао
8'
3'
Желтая карточка
Ф. Кальво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
18
Линкольн
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
6
Сонер Дикмен
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Баиндыр
4
Акайдын
41
Салаи
15
Арао
24
Кадиоглу
17
Кахведжи
8
Зайц
9
Росси
18
Линкольн
7
Кинг
13
Валенсия
4-1-2-3
18
Эрентюрк
2
Огуз
4
Демирбаг
5
Кальво
12
Гильерме
35
Улджын
6
Дикмен
41
Бухалакис
8
Чекичи
92
Диуф
77
Михаляк
15
Арао
19
Креспо
19
Креспо
15
Арао
7
Кинг
15
Гюлер
15
Гюлер
7
Кинг
17
Кахведжи
7
Мор
7
Мор
17
Кахведжи
9
Росси
19
Дурсун
19
Дурсун
9
Росси
8
Зайц
24
Остерволде
24
Остерволде
8
Зайц
8
Чекичи
5
Язгили
5
Язгили
8
Чекичи
77
Михаляк
42
Бююксаяр
42
Бююксаяр
77
Михаляк
Остались в запасе
Фенербахче
Коньяспор
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Дениз Эртас
ВР
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
13
Мехмет Эрдоган
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Фенербахче - Коньяспор
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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