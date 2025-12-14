15 декабря в рамках 15 тура Серии А «Рома» на своем поле примет «Комо». Обе команды находятся в верхней части таблицы и ведут борьбу за еврокубковые позиции, поэтому очная встреча имеет стратегическое значение. Хозяева стараются вернуться на победный путь в чемпионате, тогда как гости продолжают демонстрировать стабильность на дистанции.

«Рома»

Римский клуб подходит к матчу после поражения от «Кальяри», но в целом форма команды остается достаточно ровной. В последних пяти матчах во всех турнирах «Рома» забила 8 мячей и пропустила 4, что говорит о сбалансированной игре. В Серии А команда регулярно создает моменты, в среднем забивая 1.60 гола за игру. При этом оборона не безошибочна – «Рома» пропускает в трех матчах подряд, что может сыграть роль против организованного соперника.

«Комо»

«Комо» проводит сильный отрезок сезона и не проигрывает в 12 из 14 последних матчей. Команда уверенно действует в атаке, забивая в среднем 1.40 гола за игру, и при этом старается компактно обороняться – лишь 1.00 пропущенного мяча в среднем за последние пять встреч. Разгромное поражение от «Интера» выбивается из общей картины, но до этого клуб стабильно набирал очки даже в сложных матчах.

Факты о командах

«Рома»

27 очков после 14 туров, 4 место

Пропускает в 3 матчах подряд

В среднем 1.60 забитого гола за игру

Забивает в 4 из 5 последних матчей

«Комо»

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей

Забивает в среднем 1.40 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гол

Забивает «Роме» в 4 последних очных встречах

Прогноз на матч «Рома» – «Комо»

Матч ожидается плотным и тактически насыщенным. «Рома» будет активнее владеть мячом, но «Комо» способен наказать за ошибки и воспользоваться пространством. С учетом стабильности гостей и не самой надежной обороны хозяев, оптимальным выглядит осторожный сценарий с ограниченным количеством голов.

Рекомендованные ставки: