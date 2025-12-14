Введите ваш ник на сайте
«Рома» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 15 декабря 2025 с коэффициентом 1.47

14 декабря 2025 8:20
Рома - Комо
15 дек. 2025, понедельник 22:45 | Италия. Серия А, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.47
Тотал меньше 3.0 голов
Сделать ставку

15 декабря в рамках 15 тура Серии А «Рома» на своем поле примет «Комо». Обе команды находятся в верхней части таблицы и ведут борьбу за еврокубковые позиции, поэтому очная встреча имеет стратегическое значение. Хозяева стараются вернуться на победный путь в чемпионате, тогда как гости продолжают демонстрировать стабильность на дистанции.

«Рома»

Римский клуб подходит к матчу после поражения от «Кальяри», но в целом форма команды остается достаточно ровной. В последних пяти матчах во всех турнирах «Рома» забила 8 мячей и пропустила 4, что говорит о сбалансированной игре. В Серии А команда регулярно создает моменты, в среднем забивая 1.60 гола за игру. При этом оборона не безошибочна – «Рома» пропускает в трех матчах подряд, что может сыграть роль против организованного соперника.

«Комо»

«Комо» проводит сильный отрезок сезона и не проигрывает в 12 из 14 последних матчей. Команда уверенно действует в атаке, забивая в среднем 1.40 гола за игру, и при этом старается компактно обороняться – лишь 1.00 пропущенного мяча в среднем за последние пять встреч. Разгромное поражение от «Интера» выбивается из общей картины, но до этого клуб стабильно набирал очки даже в сложных матчах.

Факты о командах

«Рома»

  • 27 очков после 14 туров, 4 место
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • В среднем 1.60 забитого гола за игру
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

«Комо»

  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гол
  • Забивает «Роме» в 4 последних очных встречах

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
2 : 1
02.03.2025
Комо
Италия. Серия А, 16 тур
Комо
2 : 0
15.12.2024
Рома

Прогноз на матч «Рома» – «Комо»

Матч ожидается плотным и тактически насыщенным. «Рома» будет активнее владеть мячом, но «Комо» способен наказать за ошибки и воспользоваться пространством. С учетом стабильности гостей и не самой надежной обороны хозяев, оптимальным выглядит осторожный сценарий с ограниченным количеством голов.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.47
  • Рома не проиграет и тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.85

1.47
Тотал меньше 3.0 голов
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Комо Рома
