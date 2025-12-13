14 декабря в рамках 15 тура Серии А «Дженоа» примет «Интер». Матч на «Луиджи Феррарис» сведет команды с разными задачами: хозяева стараются закрепиться подальше от зоны вылета, а гости продолжают погоню за лидерами чемпионата. Текущая форма соперников и статистика очных встреч делают противостояние особенно интересным с точки зрения ставок.

«Дженоа»

Команда располагается на 15 месте с 14 очками и набрала неплохой ход. «Дженоа» не проигрывает в пяти турах подряд и стабильно забивает, однако оборона остается проблемной: серия с пропущенными мячами растянулась уже на семь матчей. Даже на фоне положительных результатов команда позволяет соперникам создавать много моментов, что особенно опасно против одного из самых результативных клубов лиги.

«Интер»

Миланцы идут третьими и обладают лучшей разницей мячей в чемпионате. «Интер» много забивает, уверенно контролирует темп матчей и в последних турах действует прагматично. Команда надежнее играет в обороне, пропуская менее одного мяча за матч в среднем. В очных встречах с «Дженоа» гости традиционно не испытывают серьезных проблем и редко теряют очки.

Факты о командах

«Дженоа»

Не проигрывает в 5 последних матчах Серии А

Забивает в 5 турах подряд

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола

Пропускает в 8 матчах подряд

«Интер»