«Дженоа» – «Интер»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 1.75

13 декабря 2025 9:21
Дженоа - Интер
14 дек. 2025, воскресенье 20:00 | Италия. Серия А, 15 тур
Перейти в онлайн матча
14 декабря в рамках 15 тура Серии А «Дженоа» примет «Интер». Матч на «Луиджи Феррарис» сведет команды с разными задачами: хозяева стараются закрепиться подальше от зоны вылета, а гости продолжают погоню за лидерами чемпионата. Текущая форма соперников и статистика очных встреч делают противостояние особенно интересным с точки зрения ставок.

«Дженоа»

Команда располагается на 15 месте с 14 очками и набрала неплохой ход. «Дженоа» не проигрывает в пяти турах подряд и стабильно забивает, однако оборона остается проблемной: серия с пропущенными мячами растянулась уже на семь матчей. Даже на фоне положительных результатов команда позволяет соперникам создавать много моментов, что особенно опасно против одного из самых результативных клубов лиги.

«Интер»

Миланцы идут третьими и обладают лучшей разницей мячей в чемпионате. «Интер» много забивает, уверенно контролирует темп матчей и в последних турах действует прагматично. Команда надежнее играет в обороне, пропуская менее одного мяча за матч в среднем. В очных встречах с «Дженоа» гости традиционно не испытывают серьезных проблем и редко теряют очки.

Факты о командах

«Дженоа»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Серии А
  • Забивает в 5 турах подряд
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола
  • Пропускает в 8 матчах подряд

«Интер»

  • Не проигрывает «Дженоа» в 12 последних очных матчах
  • Самая результативная команда лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч

Личные встречи
14% (5)
22% (8)
65% (24)
26
Забитых мячей
75
0.7
В среднем за матч
2.03
3:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:4
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1 : 0
22.02.2025
Дженоа
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
2 : 2
17.08.2024
Интер
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
2 : 1
04.03.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1 : 1
29.12.2023
Интер
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
0 : 0
25.02.2022
Интер
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4 : 0
21.08.2021
Дженоа
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3 : 0
28.02.2021
Дженоа
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0 : 2
24.10.2020
Интер
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
0 : 3
25.07.2020
Интер
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
4 : 0
21.12.2019
Дженоа
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0 : 4
03.04.2019
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
5 : 0
03.11.2018
Дженоа
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 0
17.02.2018
Интер
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 0
24.09.2017
Дженоа
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1 : 0
07.05.2017
Интер
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2 : 0
11.12.2016
Дженоа
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1 : 0
20.04.2016
Интер
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
1 : 0
05.12.2015
Дженоа
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
3 : 2
23.05.2015
Интер
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3 : 1
11.01.2015
Дженоа
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1 : 0
19.01.2014
Интер
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
2 : 0
25.08.2013
Дженоа
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
0 : 0
12.05.2013
Интер
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1 : 1
22.12.2012
Дженоа
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
5 : 4
01.04.2012
Дженоа
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
2 : 1
19.01.2012
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
0 : 1
13.12.2011
Интер
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
5 : 2
06.03.2011
Дженоа
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
3 : 2
12.01.2011
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
0 : 1
29.10.2010
Интер
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
0 : 0
07.03.2010
Дженоа
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
0 : 5
17.10.2009
Интер
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
0 : 2
07.03.2009
Интер
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
3 : 1
13.01.2009
Дженоа
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
0 : 0
26.10.2008
Дженоа
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1 : 1
19.03.2008
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
4 : 1
31.10.2007
Дженоа
Показать все

Прогноз на матч «Дженоа» – «Интер»

Хозяева находятся в неплохой форме, но их оборонительные проблемы вряд ли позволят сдержать мощную атаку «Интера». Миланцы стабильно реализуют моменты и редко дают сопернику пространство. С учетом статистики личных встреч и текущего баланса игры гости выглядят явным фаворитом, а сценарий с их уверенным преимуществом кажется наиболее логичным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Интера» с форой (–1) – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Интер Дженоа
18+
