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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Интер
Дженоа - Интер: обзор матча 25 февраля 2022
Дженоа
25.02.2022, пятница, 23:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Интер
87'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Д. Д'Амброзио
Замена
Н. Ровелла
️️️️
М. Портанова
83'
Замена
Н. Амири
️️️️
А. Гюдмюндссон
83'
83'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
И. Перишич
83'
Замена
М. Весино
️️️️
Н. Барелла
Желтая карточка
А. Гюдмюндссон
74'
73'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
А. Санчес
73'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
М. Портанова
72'
Замена
Я. Каллон
️️️️
К. Йебоа
61'
Замена
Р. Калафьори
️️️️
А. Камбьясо
61'
54'
Желтая карточка
И. Перишич
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Н. Максимович
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Надим Амири
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
23
Эрнани
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-3-2-1
46
Сиригу
5
Эстигард
52
Максимович
22
Васкес
30
Хефти
27
Стураро
72
Мелегони
47
Бадель
90
Портанова
80
Гюдмюндссон
9
Йебоа
3-1-3-1-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
95
Бастони
6
де Врей
77
Брозович
24
Дюмфрис
23
Барелла
20
Чалханоглу
5
Перишич
10
Джеко
4
Санчес
80
Гюдмюндссон
10
Амири
10
Амири
80
Гюдмюндссон
9
Йебоа
11
Каллон
11
Каллон
9
Йебоа
Камбьясо
33
Калафьори
33
Калафьори
Камбьясо
52
Максимович
20
Камбьясо
20
Камбьясо
52
Максимович
90
Портанова
6
Ровелла
6
Ровелла
90
Портанова
5
Перишич
32
Димарко
32
Димарко
5
Перишич
23
Барелла
15
Весино
15
Весино
23
Барелла
20
Чалханоглу
23
Видаль
23
Видаль
20
Чалханоглу
4
Санчес
10
Мартинес
10
Мартинес
4
Санчес
33
Д'Амброзио
10
Кайседо
10
Кайседо
33
Д'Амброзио
Остались в запасе
Дженоа
Интер
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Пабло Галдамес
ОП
25
Мортен Френдруп
ЦП
23
Эрнани
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Пабло Галдамес
ОП
25
Мортен Френдруп
ЦП
23
Эрнани
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Дженоа - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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