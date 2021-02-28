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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Дженоа
Интер - Дженоа: обзор матча 28 февраля 2021
Интер
28.02.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 0
Завершен
Дженоа
1'
Р. Лукаку
69'
М. Дармиан
80'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Дженоа
Замена
А. Видаль
️️️️
Н. Барелла
85'
Замена
Э. Янг
️️️️
И. Перишич
84'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
М. Дармиан
84'
ГОЛ! 3:0!
А. Санчес
80'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
76'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
М. Брозович
76'
71'
Замена
М. Портанова
️️️️
Ф. Мелегони
ГОЛ! 2:0!
М. Дармиан
Пас отдал
Р. Лукаку
69'
62'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
П. Гильоне
62'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Скамакка
46'
Замена
В. Бехрами
️️️️
К. Строотман
46'
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
И. Радованович
40'
Желтая карточка
К. Строотман
19'
Желтая карточка
К. Сапата
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Мартинес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
36
Дармиан
77
Брозович
23
Барелла
5
Перишич
24
Эриксен
9
Лукаку
10
Мартинес
3-2-3-2
1
Перин
18
Гильоне
25
Сапата
18
Гольданига
16
Радованович
6
Ровелла
8
Строотман
72
Мелегони
25
Чиборра
7
Пьяца
9
Скамакка
5
Перишич
15
Янг
15
Янг
5
Перишич
36
Дармиан
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
36
Дармиан
23
Барелла
23
Видаль
23
Видаль
23
Барелла
77
Брозович
21
Гальярдини
21
Гальярдини
77
Брозович
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
72
Мелегони
90
Портанова
90
Портанова
72
Мелегони
16
Радованович
68
Онгуене
68
Онгуене
16
Радованович
8
Строотман
85
Бехрами
85
Бехрами
8
Строотман
18
Гильоне
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Гильоне
9
Скамакка
21
Пандев
21
Пандев
9
Скамакка
Остались в запасе
Интер
Дженоа
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Интер - Дженоа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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