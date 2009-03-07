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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Интер
Дженоа - Интер: обзор матча 07 марта 2009
Дженоа
07.03.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Интер
2'
З. Ибрагимович
61'
М. Балотелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Интер
Желтая карточка
А. Мансини
Желтая карточка
М. Балотелли
Замена
Д. Место
️️️️
С. Боккетти
Замена
А. Мансини
️️️️
Л. Фигу
Желтая карточка
М. Феррари
Замена
Р. Оливера
️️️️
Д. Скулли
ГОЛ! 0:2!
М. Балотелли
Желтая карточка
Д. Бьява
Замена
Р. Палладино
️️️️
Б. Янкович
Желтая карточка
Т. Мотта
+2
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Замена
С. Мунтари
️️️️
Н. Бурдиссо
Травма
Н. Бурдиссо
Желтая карточка
Д. Милито
16'
Замена
И. Кордоба
️️️️
М. Матерацци
15'
Травма
М. Матерацци
2'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Д. Станкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
7
Марко Росси
ЛЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ПЗ
10
Джузеппе Скулли
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
28
Иван Юрич
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
7
Луиш Фигу
ЛП
5
Деян Станкович
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
3-2-3-2
34
Рубиньо
27
Феррари
16
Боккетти
4
Кришито
7
Росси
20
Бьява
10
Скулли
8
Мотта
28
Юрич
7
Янкович
22
Милито
4-4-2
20
Сезар
13
Майкон
0
Матерацци
8
Бурдиссо
18
Сантон
4
Дзанетти
5
Станкович
91
Камбьяссо
7
Фигу
11
Ибрагимович
45
Балотелли
16
Боккетти
27
Место
27
Место
16
Боккетти
10
Скулли
83
Оливера
83
Оливера
10
Скулли
7
Янкович
17
Палладино
17
Палладино
7
Янкович
0
Матерацци
2
Кордоба
2
Кордоба
0
Матерацци
7
Фигу
11
Мансини
11
Мансини
7
Фигу
8
Бурдиссо
4
Мунтари
4
Мунтари
8
Бурдиссо
Остались в запасе
Дженоа
Интер
73
Алессио Скарпи
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
0
Франческо Тольдо
ВР
9
Эрнан Креспо
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
9
Эрнан Креспо
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Дженоа - Интер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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