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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Интер
Дженоа - Интер: обзор матча 23 мая 2015
Дженоа
23.05.2015, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 2
Завершен
Интер
24'
Л. Паволетти
41'
М. Лестьенн
89'
Ю. Куцка
19'
М. Икарди
30'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Интер
Замена
А. Тамбе
️️️️
Эденилсон
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Ю. Куцка
Пас отдал
Эденилсон
89'
88'
Желтая карточка
Жуан
87'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Д. Д'Амброзио
Замена
А. Иццо
️️️️
Я. Фальке
83'
77'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Р. Паласио
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
М. Лестьенн
77'
76'
Замена
Д. Шакири
️️️️
М. Брозович
64'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
Желтая карточка
С. Де Майо
63'
43'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
Ю. Куцка
43'
ГОЛ! 2:2!
М. Лестьенн
41'
39'
Желтая карточка
Эрнанес
30'
ГОЛ! 1:2!
Р. Паласио
Пас отдал
М. Икарди
ГОЛ! 1:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
А. Бертолаччи
24'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
Эрнанес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
10
Эрнанес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
35
Марко Сопрано
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
11
Джузеппе Панико
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
54
Исаак Донкор
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-4-1-2
1
Перин
87
Де Майо
8
Бурдиссо
14
Ронкалья
8
Ринкон
33
Куцка
88
Эденилсон
91
Бертолаччи
44
Фальке
17
Лестьенн
30
Паволетти
4-2-2-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Раноккия
15
Жуан
5
Нагатомо
77
Брозович
17
Медель
10
Эрнанес
8
Ковачич
9
Икарди
8
Паласио
17
Лестьенн
93
Лаксальт
93
Лаксальт
17
Лестьенн
88
Эденилсон
2
Тамбе
2
Тамбе
88
Эденилсон
44
Фальке
4
Иццо
4
Иццо
44
Фальке
77
Брозович
10
Шакири
10
Шакири
77
Брозович
33
Д'Амброзио
47
Пушкаш
47
Пушкаш
33
Д'Амброзио
8
Паласио
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
8
Паласио
Остались в запасе
Дженоа
Интер
35
Марко Сопрано
ЦЗ
39
Даниэле Соммарива
ВР
11
Джузеппе Панико
ЦФ
16
Эудженио Ламанна
ВР
8
Тино Коста
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
35
Марко Сопрано
ЦЗ
39
Даниэле Соммарива
ВР
11
Джузеппе Панико
ЦФ
16
Эудженио Ламанна
ВР
8
Тино Коста
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Дженоа - Интер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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