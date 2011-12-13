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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Интер
Дженоа - Интер: обзор матча 13 декабря 2011
Дженоа
13.12.2011, вторник, 23:45
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Интер
66'
Ю. Нагатомо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Интер
Замена
Д. Форлан
️️️️
Д. Милито
Замена
А. Караччиоло
️️️️
А. Меркель
Желтая карточка
Л. Пратто
ГОЛ! 0:1!
Ю. Нагатомо
Пас отдал
Р. Альварес
Желтая карточка
Р. Альварес
Замена
Б. Янкович
️️️️
К. Констан
Желтая карточка
К. Каладзе
Замена
Л. Пратто
️️️️
З. Эдуардо
Замена
Р. Альварес
️️️️
Д. Фараони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ПЗ
19
Кевин Констан
ЛП
7
Марко Росси
(К)
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
27
Джандоменико Место
ПП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
21
Александер Меркель
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПЗ
15
Андреа Поли
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
32
Альберто Маркьори
ЛП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
2
Лукас Пратто
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
24
Моретти
4
Гранквист
13
Каладзе
3
Дайнелли
19
Констан
7
Росси
44
Велозу
27
Место
21
Меркель
57
Зе Эдуардо
3-2-3-2
20
Сезар
19
Фараони
2
Лусио
6
Самуэль
4
Дзанетти
5
Нагатомо
8
Мотта
91
Камбьяссо
15
Поли
22
Милито
11
Паццини
19
Констан
7
Янкович
7
Янкович
19
Констан
57
Зе Эдуардо
2
Пратто
2
Пратто
57
Зе Эдуардо
21
Меркель
99
Караччиоло
99
Караччиоло
21
Меркель
19
Фараони
11
Альварес
11
Альварес
19
Фараони
19
Фараони
10
Оби
10
Оби
19
Фараони
22
Милито
10
Форлан
10
Форлан
22
Милито
Остались в запасе
Дженоа
Интер
21
Кристиано Лупателли
ВР
32
Альберто Маркьори
ЛП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
32
Альберто Маркьори
ЛП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Дженоа - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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