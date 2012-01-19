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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Дженоа
Интер - Дженоа: обзор матча 19 января 2012
Интер
19.01.2012, четверг, 23:59
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Дженоа
10'
Майкон
49'
А. Поли
90+1'
В. Бирса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Дженоа
+1
ГОЛ! 2:1!
В. Бирса
Замена
Р. Альварес
️️️️
У. Снейдер
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
А. Поли
Замена
Д. Место
️️️️
З. Эдуардо
Замена
М. Сарате
️️️️
Л. Кастаньос
Замена
А. Маркьори
️️️️
К. Констан
ГОЛ! 2:0!
А. Поли
Пас отдал
Ж. Оби
Замена
К. Констан
️️️️
М. Росси
ГОЛ! 1:0!
Майкон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Хавьер Дзанетти
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
15
Андреа Поли
АП
10
Уэсли Снейдер
ПП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ПЗ
7
Марко Росси
ЛП
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
2
Лукас Пратто
АП
14
Кристобаль Хоркера
ПП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
32
Альберто Маркьори
ЛП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Кастеллацци
19
Фараони
2
Кордоба
13
Раноккия
4
Дзанетти
13
Майкон
10
Оби
91
Камбьяссо
10
Снейдер
15
Поли
9
Кастаньос
3-5-1-1
21
Лупателли
4
Гранквист
31
Сампиризи
24
Моретти
14
Хоркера
33
Куцка
23
Бирса
17
Сеймур
7
Росси
2
Пратто
57
Зе Эдуардо
15
Поли
5
Нагатомо
5
Нагатомо
15
Поли
10
Снейдер
11
Альварес
11
Альварес
10
Снейдер
9
Кастаньос
9
Сарате
9
Сарате
9
Кастаньос
7
Росси
19
Констан
19
Констан
7
Росси
57
Зе Эдуардо
27
Место
27
Место
57
Зе Эдуардо
Констан
32
Маркьори
32
Маркьори
Констан
Остались в запасе
Интер
Дженоа
21
Паоло Орландони
ВР
2
Лусио
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
73
Алессио Скарпи
ВР
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
2
Лусио
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
22
Диего Милито
ЦФ
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Интер - Дженоа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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