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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Дженоа
Интер - Дженоа: обзор матча 03 ноября 2018
Интер
03.11.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
5 : 0
Завершен
Дженоа
14'
Р. Гальярдини
16'
М. Политано
49'
Р. Гальярдини
90+1'
Ж. Мариу
90+4'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Дженоа
ГОЛ! 5:0!
Р. Наингголан
Пас отдал
Ж. Мариу
90'
+4
ГОЛ! 4:0!
Ж. Мариу
Пас отдал
Б. Кейта
90'
+1
Замена
Р. Наингголан
️️️️
М. Брозович
87'
80'
Замена
С. Омеонга
️️️️
Ромуло
Замена
Б. Валеро
️️️️
И. Перишич
76'
74'
Желтая карточка
М. Велозу
58'
Замена
М. Велозу
️️️️
Сандро
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Политано
58'
51'
Замена
К. Пентек
️️️️
Г. Пандев
ГОЛ! 3:0!
Р. Гальярдини
49'
34'
Желтая карточка
Сандро
Желтая карточка
Л. Мартинес
31'
18'
Желтая карточка
К. Гюнтер
ГОЛ! 2:0!
М. Политано
Пас отдал
Ж. Мариу
16'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гальярдини
Пас отдал
Ж. Мариу
14'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
30
Сандро
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Дженоа
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ханданович
29
Дальберт
37
Шкриньяр
6
де Врей
33
Д'Амброзио
77
Брозович
21
Гальярдини
23
Мариу
5
Перишич
21
Политано
10
Мартинес
3-3-1-3
13
Раду
21
Ромеро
4
Бираски
22
Гюнтер
49
Ромуло
11
Бесса
30
Сандро
13
Перейра
88
Лазович
8
Куаме
21
Пандев
77
Брозович
44
Наингголан
44
Наингголан
77
Брозович
5
Перишич
6
Валеро
6
Валеро
5
Перишич
21
Политано
17
Кейта
17
Кейта
21
Политано
49
Ромуло
40
Омеонга
40
Омеонга
49
Ромуло
30
Сандро
44
Велозу
44
Велозу
30
Сандро
21
Пандев
9
Пентек
9
Пентек
21
Пандев
Остались в запасе
Интер
Дженоа
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Интер - Дженоа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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