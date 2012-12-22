Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Дженоа
Интер - Дженоа: обзор матча 22 декабря 2012
Интер
22.12.2012, суббота, 15:30
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
85'
Э. Камбьяссо
77'
Ч. Иммобиле
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Дженоа
Желтая карточка
К. Киву
90'
+3
90'
+1
Замена
Л. Крайнц
️️️️
Анселмо
ГОЛ! 1:1!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
А. Кассано
85'
Замена
М. Ливайя
️️️️
В. Гаргано
78'
77'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Антонелли
73'
Замена
Д. Пишителла
️️️️
М. Росси
70'
Желтая карточка
Анселмо
69'
Замена
Анселмо
️️️️
А. Бертолаччи
56'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
Замена
К. Киву
️️️️
Жуан
46'
Замена
А. Перейра
️️️️
Р. Альварес
31'
Желтая карточка
А. Раноккия
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЛАЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ПАЗ
5
Вальтер Гаргано
ОП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
8
Родриго Паласио
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
13
Лука Антонелли
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
28
Даниэл Тошер
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Марко Росси
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
32
Альберто Маркьори
ЛП
87
Анселмо
ОП
52
Моро Альхассан
ЦП
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
2-4-2-2
1
Ханданович
13
Раноккия
6
Самуэль
15
Жуан
5
Гаргано
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
8
Паласио
11
Альварес
22
Милито
99
Кассано
4-2-3-1
1
Фрей
4
Гранквист
2
Канини
31
Сампиризи
13
Антонелли
28
Тошер
91
Бертолаччи
7
Росси
33
Куцка
11
Варгас
9
Иммобиле
15
Жуан
26
Киву
26
Киву
15
Жуан
11
Альварес
2
Перейра
2
Перейра
11
Альварес
5
Гаргано
10
Ливайя
10
Ливайя
5
Гаргано
91
Бертолаччи
87
Анселмо
87
Анселмо
91
Бертолаччи
Анселмо
32
Крайнц
32
Крайнц
Анселмо
7
Росси
14
Пишителла
14
Пишителла
7
Росси
Остались в запасе
Интер
Дженоа
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
52
Моро Альхассан
ЦП
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
32
Альберто Маркьори
ЛП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
2
Жонатан
ПП
Остались в запасе
52
Моро Альхассан
ЦП
22
Саид Ахмед Саид
ЦФ
9
Леонардо Мелацци
ЦФ
9
Линус Халлениус
ЦФ
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Александрос Цорвас
ВР
32
Альберто Маркьори
ЛП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Интер - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:25 (прямая)
Новости команд
Все
Интер
Дженоа
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+