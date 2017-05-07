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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Интер
Дженоа - Интер: обзор матча 07 мая 2017
Дженоа
07.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Интер
70'
Г. Пандев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Интер
Желтая карточка
Л. Ригони
90'
89'
Красная карточка
Ж. Кондогбиа
Замена
И. Кофи
️️️️
Р. Палладино
89'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
87'
83'
Замена
Э. Банега
️️️️
Ю. Нагатомо
77'
Желтая карточка
Г. Медель
Замена
Э. Муньос
️️️️
Д. Лазович
74'
72'
Замена
Р. Паласио
️️️️
М. Икарди
72'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Эдер
ГОЛ! 1:0!
Г. Пандев
70'
Желтая карточка
Д. Бираски
61'
53'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
Желтая карточка
Д. Лазович
37'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Симеоне
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЛП
44
Мигель Велозу
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
88
Дарко Лазович
ПП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
23
Эдер
АП
21
Роберто Гальярдини
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Элож Яо
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
3-5-2
16
Ламанна
8
Бурдиссо
4
Бираски
19
Джентилетти
33
Бегетто
44
Велозу
32
Катальди
30
Ригони
88
Лазович
17
Палладино
18
Симеоне
3-1-3-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
3
Андреолли
5
Нагатомо
17
Медель
87
Кандрева
21
Гальярдини
19
Кондогбиа
23
Эдер
5
Перишич
9
Икарди
88
Лазович
6
Муньос
6
Муньос
88
Лазович
17
Палладино
5
Кофи
5
Кофи
17
Палладино
18
Симеоне
21
Пандев
21
Пандев
18
Симеоне
5
Нагатомо
11
Банега
11
Банега
5
Нагатомо
23
Эдер
9
Барбоза
9
Барбоза
23
Эдер
9
Икарди
8
Паласио
8
Паласио
9
Икарди
Остались в запасе
Дженоа
Интер
44
Никола Нинкович
АП
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Элож Яо
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Элож Яо
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Дженоа - Интер
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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