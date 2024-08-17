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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Интер
Дженоа - Интер: обзор матча 17 августа 2024
Дженоа
17.08.2024, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 2
Завершен
Интер
20'
А. Вольяччо
90+6'
Ж. Мессьяс
30'
М. Тюрам
85'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Интер
90'
+9
Желтая карточка
К. Асллани
Пенальти не реализован!
Ж. Мессьяс
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Ж. Мессьяс
90'
+6
Замена
Д. Эхатор
️️️️
М. Бадель
86'
85'
ГОЛ! 1:2!
М. Тюрам
Пас отдал
Д. Фраттези
85'
Замена
К. Асллани
️️️️
Л. Мартинес
75'
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
75'
Замена
М. Тареми
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
С. Сабелли
️️️️
А. Дзаноли
71'
Замена
М. Торсбю
️️️️
Р. Малиновский
71'
66'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Г. Мхитарян
66'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
Желтая карточка
П. Голлини
63'
Замена
Й. Васкес
️️️️
А. Вольяччо
60'
30'
ГОЛ! 1:1!
М. Тюрам
Пас отдал
Н. Барелла
ГОЛ! 1:0!
А. Вольяччо
20'
16'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
47
Милан Бадель
(К)
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
21
Онест Аганор
ЦЗ
53
Томмазо Питтино
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
80
Federico Accornero
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
74
Christos Papadopoulos
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
40
Seydou Fini
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-2-2-2-1
95
Голлини
38
Вольяччо
13
Бани
5
Де Винтер
3
Мартин
59
Дзаноли
32
Френдруп
47
Бадель
17
Малиновский
10
Мессьяс
9
Витинья
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
32
Димарко
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
9
Тюрам
10
Мартинес
38
Вольяччо
22
Васкес
22
Васкес
38
Вольяччо
59
Дзаноли
20
Сабелли
20
Сабелли
59
Дзаноли
17
Малиновский
2
Торсбю
2
Торсбю
17
Малиновский
47
Бадель
18
Эхатор
18
Эхатор
47
Бадель
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
10
Мартинес
8
Асллани
8
Асллани
10
Мартинес
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
20
Чалханоглу
9
Тареми
9
Тареми
20
Чалханоглу
Остались в запасе
Дженоа
Интер
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
21
Онест Аганор
ЦЗ
53
Томмазо Питтино
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
74
Christos Papadopoulos
ЦП
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
21
Онест Аганор
ЦЗ
53
Томмазо Питтино
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
74
Christos Papadopoulos
ЦП
40
Seydou Fini
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Дженоа - Интер
2
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
16
16
Офсайды
0
6
Количество передач
231
492
Сейвы
5
5
Точность передач %
74
87
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.04
1.92
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
- : -
06.12.2026
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
- : -
05.12.2026
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4 : 0
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Эрманно Фелисиани
(Терамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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