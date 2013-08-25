Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Дженоа
Интер - Дженоа: обзор матча 25 августа 2013
Интер
25.08.2013, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
75'
Ю. Нагатомо
90+2'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Дженоа
Желтая карточка
Ф. Гуарин
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Р. Паласио
Пас отдал
Ф. Гуарин
90'
+2
Желтая карточка
Жонатан
89'
89'
Замена
С. Стураро
️️️️
И. Кофи
87'
Желтая карточка
Т. Манфредини
85'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
М. Сантана
Замена
С. Таидер
️️️️
Р. Альварес
85'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Нагатомо
75'
72'
Желтая карточка
М. Перин
Замена
М. Ковачич
️️️️
Э. Камбьяссо
72'
71'
Замена
М. Конате
️️️️
А. Бертолаччи
64'
Желтая карточка
А. Джилардино
Замена
М. Икарди
️️️️
З. Кузманович
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Уоллес
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
94
Аллан Блаз
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
27
Матузалем
ЦП
23
Тиберио Велоччи
ЦФ
93
Даниэль Хара
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-5-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
15
Жуан
13
Раноккия
14
Кампаньяро
13
Гуарин
91
Камбьяссо
8
Кузманович
11
Альварес
2
Жонатан
8
Паласио
4-5-1
1
Перин
24
Врсалько
90
Портанова
13
Антонелли
17
Манфредини
10
Лоди
91
Бертолаччи
5
Кофи
33
Куцка
11
Сантана
19
Джилардино
11
Альварес
8
Таидер
8
Таидер
11
Альварес
91
Камбьяссо
8
Ковачич
8
Ковачич
91
Камбьяссо
8
Кузманович
9
Икарди
9
Икарди
8
Кузманович
5
Кофи
27
Стураро
27
Стураро
5
Кофи
91
Бертолаччи
11
Конате
11
Конате
91
Бертолаччи
11
Сантана
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
11
Сантана
Остались в запасе
Интер
Дженоа
2
Уоллес
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
94
Аллан Блаз
ЦЗ
23
Тиберио Велоччи
ЦФ
93
Даниэль Хара
ЦФ
17
Антонио Доннарумма
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
27
Матузалем
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
2
Уоллес
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
94
Аллан Блаз
ЦЗ
23
Тиберио Велоччи
ЦФ
93
Даниэль Хара
ЦФ
17
Антонио Доннарумма
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
27
Матузалем
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Интер - Дженоа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Дженоа
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+