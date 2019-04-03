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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Интер
Дженоа - Интер: обзор матча 03 апреля 2019
Дженоа
03.04.2019, среда, 22:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 4
Завершен
Интер
15'
Р. Гальярдини
40'
М. Икарди (П)
54'
И. Перишич
81'
Р. Гальярдини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Интер
81'
ГОЛ! 0:4!
Р. Гальярдини
Пас отдал
И. Перишич
54'
ГОЛ! 0:3!
И. Перишич
Пас отдал
М. Икарди
40'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Икарди
Красная карточка
К. Ромеро
39'
Желтая карточка
Э. Жуканович
36'
27'
Желтая карточка
К. Асамоа
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гальярдини
Пас отдал
К. Асамоа
Желтая карточка
Л. Лерагер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
35
Эстебан Ролон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Раду
21
Ромеро
3
Пеццелла
87
Жуканович
16
Радованович
35
Ролон
27
Стураро
21
Лерагер
13
Перейра
19
Санабрия
8
Куаме
3-1-3-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
37
Шкриньяр
77
Брозович
44
Наингголан
21
Гальярдини
27
Асамоа
21
Политано
5
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Дженоа
Интер
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Дженоа - Интер
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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