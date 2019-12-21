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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Дженоа
Интер - Дженоа: обзор матча 21 декабря 2019
Интер
21.12.2019, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
4 : 0
Завершен
Дженоа
31'
Р. Лукаку
33'
Р. Гальярдини
64'
С. Эспозито (П)
71'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Дженоа
88'
Желтая карточка
А. Фавилли
ГОЛ! 4:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Кандрева
71'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Эспозито
64'
63'
Желтая карточка
К. Агудело
43'
Желтая карточка
К. Ромеро
Желтая карточка
А. Бастони
36'
34'
Желтая карточка
Ф. Кассата
ГОЛ! 2:0!
Р. Гальярдини
Пас отдал
Р. Лукаку
33'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Кандрева
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
3
Бираги
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
21
Гальярдини
15
Весино
6
Валеро
87
Кандрева
9
Лукаку
94
Эспозито
4-1-2-1-2
13
Раду
18
Гильоне
4
Бираски
21
Ромеро
4
Кришито
16
Радованович
24
Ягелло
29
Кассата
7
Агудело
19
Санабрия
9
Пинамонти
Остались в запасе
Интер
Дженоа
19
Валентино Лазаро
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Интер - Дженоа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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