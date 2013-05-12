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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Интер
Дженоа - Интер: обзор матча 12 мая 2013
Дженоа
12.05.2013, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Интер
Замена
Э. Моретти
️️️️
Х. Варгас
90'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
М. Боррьелло
87'
84'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Ф. Гуарин
77'
Замена
Л. Шпендльхофер
️️️️
А. Раноккия
Замена
Ю. Куцка
️️️️
А. Флоро Флорес
75'
60'
Замена
А. Кассано
️️️️
Р. Альварес
Желтая карточка
Матузалем
42'
35'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
13
Лука Антонелли
(К)
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Матузалем
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Марко Ригони
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
(К)
ЛП
8
Матео Ковачич
ОП
11
Рикардо Альварес
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Дженоа
0
Роберт Стилло
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
26
Энис Надаревич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Интер
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
62
Марко Феррара
ЦЗ
23
Лукаш Шпендльхофер
ЦЗ
90
Патрик Олсен
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
4-1-3-2
1
Фрей
13
Антонелли
17
Манфредини
90
Портанова
4
Гранквист
27
Матузалем
11
Варгас
91
Бертолаччи
14
Ригони
9
Флоро Флорес
22
Боррьелло
4-1-4-1
1
Ханданович
18
Скелотто
13
Раноккия
28
Паза
5
Нагатомо
8
Ковачич
8
Кузманович
11
Альварес
13
Гуарин
91
Камбьяссо
18
Рокки
11
Варгас
24
Моретти
24
Моретти
11
Варгас
9
Флоро Флорес
33
Куцка
33
Куцка
9
Флоро Флорес
22
Боррьелло
9
Иммобиле
9
Иммобиле
22
Боррьелло
13
Раноккия
23
Шпендльхофер
23
Шпендльхофер
13
Раноккия
13
Гуарин
24
Бенасси
24
Бенасси
13
Гуарин
11
Альварес
99
Кассано
99
Кассано
11
Альварес
Остались в запасе
Дженоа
Интер
26
Энис Надаревич
ЦП
0
Роберт Стилло
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
7
Лука Гарритано
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
90
Патрик Олсен
ЦП
62
Марко Феррара
ЦЗ
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
26
Энис Надаревич
ЦП
0
Роберт Стилло
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
7
Лука Гарритано
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
90
Патрик Олсен
ЦП
62
Марко Феррара
ЦЗ
27
Вид Белец
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Дженоа - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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