Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Дженоа
Интер - Дженоа: обзор матча 13 января 2009
Интер
13.01.2009, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Дженоа
76'
Адриано
100'
Э. Камбьяссо
103'
З. Ибрагимович
80'
М. Росси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Дженоа
ГОЛ! 3:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
В. Обинна
103'
Желтая карточка
В. Обинна
102'
ГОЛ! 2:1!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
З. Ибрагимович
100'
Желтая карточка
О. Миланетто
ГОЛ! 1:1!
М. Росси
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
Адриано
ГОЛ! 1:0!
Адриано
Пас отдал
Максвелл
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
Л. Хименес
Замена
Р. Оливера
️️️️
Э. Ванден Борре
Замена
Д. Кришито
️️️️
Ф. Модесто
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Д. Место
Замена
В. Обинна
️️️️
С. Мунтари
Желтая карточка
С. Мунтари
Желтая карточка
И. Юрич
Пенальти не реализован!
Адриано
20'
19'
Красная карточка
Д. Бьява
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
84
Луис Хименес
ЛП
26
Кристиан Киву
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
7
Марко Росси
(К)
ПЗ
28
Иван Юрич
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
32
Франческо Модесто
ЦП
20
Энтони Ванден Борре
ПП
27
Джандоменико Место
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
4-4-2
0
Тольдо
17
Максвелл
8
Бурдиссо
6
Самуэль
13
Майкон
84
Хименес
26
Киву
4
Мунтари
4
Дзанетти
10
Адриано
9
Креспо
4-4-2
73
Скарпи
7
Росси
27
Феррари
20
Бьява
16
Боккетти
20
Ванден Борре
0
Миланетто
32
Модесто
28
Юрич
10
Скулли
27
Место
84
Хименес
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
84
Хименес
10
Адриано
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
10
Адриано
4
Мунтари
11
Обинна
11
Обинна
4
Мунтари
27
Место
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
27
Место
32
Модесто
4
Кришито
4
Кришито
32
Модесто
20
Ванден Борре
83
Оливера
83
Оливера
20
Ванден Борре
Остались в запасе
Интер
Дженоа
20
Жулио Сезар
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
16
Эудженио Ламанна
ВР
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
20
Жулио Сезар
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Интер - Дженоа
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"7ТВ" 23:00 (прямая)
Новости команд
Все
Интер
Дженоа
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+