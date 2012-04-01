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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Дженоа
Интер - Дженоа: обзор матча 01 апреля 2012
Интер
01.04.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
5 : 4
Завершен
Дженоа
13'
Д. Милито
27'
Д. Милито
38'
В. Самуэль
74'
М. Сарате
85'
Д. Милито (П)
45+2'
Э. Моретти
59'
Р. Паласио (П)
80'
А. Джилардино (П)
90'
А. Джилардино (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Дженоа
ГОЛ с пенальти! 5:4!
А. Джилардино
Желтая карточка
Лусио
Желтая карточка
Д. Место
ГОЛ с пенальти! 5:3!
Д. Милито
Красная карточка
Ф. Беллуски
Замена
К. Хоркера
️️️️
Д. Бьондини
ГОЛ с пенальти! 4:3!
А. Джилардино
Красная карточка
Ж. Сезар
Замена
Л. Кастеллацци
️️️️
М. Сарате
Желтая карточка
Р. Паласио
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Форлан
ГОЛ! 4:2!
М. Сарате
Пас отдал
А. Поли
Желтая карточка
А. Поли
Желтая карточка
Б. Янкович
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Д. Станкович
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Р. Паласио
Замена
Б. Янкович
️️️️
М. Велозу
+2
ГОЛ! 3:1!
Э. Моретти
Пас отдал
Д. Скулли
Желтая карточка
Э. Моретти
ГОЛ! 3:0!
В. Самуэль
Пас отдал
Лусио
ГОЛ! 2:0!
Д. Милито
Пас отдал
Д. Станкович
ГОЛ! 1:0!
Д. Милито
Пас отдал
Д. Форлан
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЛП
5
Деян Станкович
ЦП
15
Андреа Поли
ПП
22
Диего Милито
ЛФ
10
Диего Форлан
ЦФ
9
Мауро Сарате
РФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
25
Фернандо Беллуски
ЛП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Давиде Бьондини
ПП
19
Альберто Джилардино
ЛФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
РФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Масавуду Альхассан
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
4-3-3
20
Сезар
26
Киву
2
Лусио
6
Самуэль
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
5
Станкович
15
Поли
22
Милито
10
Форлан
9
Сарате
4-3-3
1
Фрей
27
Место
13
Каладзе
45
Карвальо
24
Моретти
8
Бьондини
44
Велозу
25
Беллуски
10
Скулли
8
Паласио
19
Джилардино
9
Сарате
12
Кастеллацци
12
Кастеллацци
9
Сарате
10
Форлан
10
Оби
10
Оби
10
Форлан
5
Станкович
13
Гуарин
13
Гуарин
5
Станкович
44
Велозу
7
Янкович
7
Янкович
44
Велозу
8
Бьондини
14
Хоркера
14
Хоркера
8
Бьондини
Остались в запасе
Интер
Дженоа
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
21
Кристиано Лупателли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Масавуду Альхассан
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Масавуду Альхассан
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
57
Зе Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Интер - Дженоа
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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