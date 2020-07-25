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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Интер
Дженоа - Интер: обзор матча 25 июля 2020
Дженоа
25.07.2020, суббота, 20:30
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 3
Завершен
Интер
34'
Р. Лукаку
83'
А. Санчес
90+3'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Интер
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Брозович
86'
Желтая карточка
С. Ханданович
84'
Замена
А. Кандрева
️️️️
В. Мозес
84'
Замена
Э. Янг
️️️️
К. Бираги
83'
ГОЛ! 0:2!
А. Санчес
Пас отдал
В. Мозес
Замена
П. Гильоне
️️️️
П. Анкерсен
76'
74'
Желтая карточка
А. Раноккия
Замена
Г. Пандев
️️️️
А. Фавилли
70'
64'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
М. Шкриньяр
64'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
64'
Замена
Б. Валеро
️️️️
К. Эриксен
Замена
Л. Шоне
️️️️
В. Бехрами
59'
Желтая карточка
К. Ромеро
45'
+1
42'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
34'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Бираги
Желтая карточка
Д. Кришито
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
7
Себастьян Эрикссон
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
9
Флавио Бианки
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
3-3-2-2
1
Перин
2
Анкерсен
4
Кришито
18
Гольданига
25
Сапата
6
Ровелла
21
Ромеро
24
Ягелло
85
Бехрами
99
Фавилли
9
Пинамонти
4-1-2-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
13
Раноккия
2
Годин
3
Бираги
77
Брозович
11
Мозес
21
Гальярдини
24
Эриксен
9
Лукаку
10
Мартинес
2
Анкерсен
18
Гильоне
18
Гильоне
2
Анкерсен
85
Бехрами
20
Шоне
20
Шоне
85
Бехрами
99
Фавилли
21
Пандев
21
Пандев
99
Фавилли
3
Бираги
15
Янг
15
Янг
3
Бираги
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
37
Шкриньяр
24
Эриксен
6
Валеро
6
Валеро
24
Эриксен
11
Мозес
87
Кандрева
87
Кандрева
11
Мозес
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Дженоа
Интер
9
Флавио Бианки
ЦФ
7
Себастьян Эрикссон
ЦП
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
9
Флавио Бианки
ЦФ
7
Себастьян Эрикссон
ЦП
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Дженоа - Интер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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