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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Интер
Дженоа - Интер: обзор матча 24 октября 2020
Дженоа
24.10.2020, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 2
Завершен
Интер
64'
Р. Лукаку
79'
Д. Д'Амброзио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Интер
Желтая карточка
М. Бани
86'
80'
Замена
А. Коларов
️️️️
М. Дармиан
80'
Замена
Р. Наингголан
️️️️
А. Видаль
79'
ГОЛ! 0:2!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
А. Раноккия
72'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
М. Пьяца
65'
64'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Н. Барелла
Замена
М. Зайц
️️️️
М. Бадель
61'
Замена
И. Радованович
️️️️
В. Бехрами
61'
58'
Замена
А. Хакими
️️️️
И. Перишич
58'
Замена
Н. Барелла
️️️️
К. Эриксен
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Л. Чиборра
46'
40'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Интер
1
Филип Станкович
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
46
Франко Веццони
ЦП
44
Раджа Наингголан
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-1-3-2
1
Перин
13
Бани
25
Сапата
18
Гольданига
18
Гильоне
6
Ровелла
25
Чиборра
47
Бадель
85
Бехрами
7
Пьяца
21
Пандев
4-1-1-2-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
95
Бастони
13
Раноккия
36
Дармиан
77
Брозович
23
Видаль
24
Эриксен
5
Перишич
10
Мартинес
9
Лукаку
85
Бехрами
16
Радованович
16
Радованович
85
Бехрами
25
Чиборра
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
25
Чиборра
47
Бадель
8
Зайц
8
Зайц
47
Бадель
7
Пьяца
14
Шомуродов
14
Шомуродов
7
Пьяца
23
Видаль
44
Наингголан
44
Наингголан
23
Видаль
36
Дармиан
11
Коларов
11
Коларов
36
Дармиан
5
Перишич
2
Хакими
2
Хакими
5
Перишич
24
Эриксен
23
Барелла
23
Барелла
24
Эриксен
10
Мартинес
9
Пинамонти
9
Пинамонти
10
Мартинес
Остались в запасе
Дженоа
Интер
92
Альберто Палеари
ВР
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
29
Франко Карбони
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
46
Франко Веццони
ЦП
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
1
Филип Станкович
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
29
Франко Карбони
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
46
Франко Веццони
ЦП
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
1
Филип Станкович
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Дженоа - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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