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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Дженоа
Интер - Дженоа: обзор матча 11 декабря 2016
Интер
11.12.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
38'
М. Брозович
69'
М. Брозович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Дженоа
Замена
Э. Банега
️️️️
Ж. Мариу
88'
85'
Замена
Эденилсон
️️️️
Д. Лаксальт
79'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Л. Ригони
ГОЛ! 2:0!
М. Брозович
69'
57'
Замена
Н. Нинкович
️️️️
Л. Окампос
Замена
И. Перишич
️️️️
Р. Паласио
57'
Желтая карточка
Д. Мурильо
53'
Замена
Ф. Мело
️️️️
Эдер
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Брозович
38'
28'
Желтая карточка
М. Велозу
24'
Желтая карточка
Л. Окампос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Лука Ригони
АП
88
Дарко Лазович
ПП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
6
Серж Гакпе
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-1-2-3
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Миранда
24
Мурильо
33
Д'Амброзио
77
Брозович
23
Мариу
87
Кандрева
23
Эдер
8
Паласио
9
Икарди
4-3-2-1
1
Перин
8
Бурдиссо
6
Муньос
4
Иццо
93
Лаксальт
88
Лазович
44
Велозу
8
Ринкон
30
Ригони
7
Окампос
18
Симеоне
8
Паласио
5
Перишич
5
Перишич
8
Паласио
23
Эдер
30
Мело
30
Мело
23
Эдер
23
Мариу
11
Банега
11
Банега
23
Мариу
7
Окампос
44
Нинкович
44
Нинкович
7
Окампос
93
Лаксальт
88
Эденилсон
88
Эденилсон
93
Лаксальт
30
Ригони
21
Пандев
21
Пандев
30
Ригони
Остались в запасе
Интер
Дженоа
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Интер - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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