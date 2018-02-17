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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Интер
Дженоа - Интер: обзор матча 17 февраля 2018
Дженоа
17.02.2018, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 0
Завершен
Интер
45'
А. Раноккия (АГ)
59'
Г. Пандев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Интер
ГОЛ! 2:0!
Г. Пандев
Пас отдал
Д. Лаксальт
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Раноккия
45'
27'
Желтая карточка
А. Раноккия
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
88
Дарко Лазович
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
12
Рафинья
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
13
Россеттини
20
Рози
87
Жуканович
93
Лаксальт
2
Сполли
91
Бертолаччи
7
Хильемарк
11
Бесса
16
Галабинов
21
Пандев
4-4-1-1
1
Ханданович
2
Канселу
13
Раноккия
14
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
87
Кандрева
15
Весино
21
Гальярдини
6
Валеро
14
Карамо
23
Эдер
Остались в запасе
Дженоа
Интер
13
Педру Перейра
ПВ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
12
Рафинья
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
12
Рафинья
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Дженоа - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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